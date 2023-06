''Se vuoi ti dò un contatto in Turchia per farti mettere due peli in testa'': scoppia la rissa verbale tra l'ex gieffino e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne

Edoardo Donnamaria e Pietro Tartaglione se ne dicono di tutti colori via social

Il marito di Rosa Perrotta esagera, l’altro l’accusa di body shaming e…

Scoppia la rissa verbale tra l'ex gieffino e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne. Edoardo Donnamaria e Pietro Tartaglione litigano via social. Tutto inizia per il post di condoglianze del 30enne romano fatto dopo aver appreso della morte di Silvio Berlusconi. Lo scontro si fa duro. L’avvocato 32enne, marito di Rosa Perrotta, esagera e alla fine lo attacca per i capelli: “Se vuoi ti dò un contatto in Turchia per farti mettere due peli in testa”. L’altro l’accusa di body shaming.

“Mi accodo con sincerità alle condoglianze alla famiglia Berlusconi ma pensando a influencer e personaggini che osannano e parlano di Berlusconi come se non si capisse quello che stanno facendo, ringrazio la mia famiglia per non essere uno di loro”, scrive Donnamaria, lanciando la sua frecciata contro gli influencer.

Tartaglione, sentendosi chiamato in causa, replica: “Il fatto che nella stessa frase in cui fai le condoglianze crei una polemica la dice lunga su quanto siano sentite le tue condoglianze super false. Sei così presuntuoso da chiamare gli altri ‘personaggini’. Abbiamo il personaggione navigato qua. Ma chi caz*o sei? Ma fatti un bagno di umiltà. ‘Ringrazio la mia famiglia?‘. Ma io fossi la tua famiglia ti prenderei a calci in cu*o. Ragazzino viziato. Fai un bagno di umiltà che non sei nessuno”.

Edoardo non rimane in silenzio e controbatte: “Mi ci mancava Tortiglione oggi. Se vi serve un avvocato non andate da lui ve ne consiglio io qualcuno bravo!“. Poi aggiunge: “Ma intanto di caz*o sei? Stai parlando di me quindi non darmi del nessuno perché ti contraddici da solo. Non credo che non essendo un grande personaggio dello spettacolo non posso dare del personaggio mediocre a qualcun altro. Io non sto dicendo di essere un grande, sto dicendo che tanti piccoli ecc ecc. Non sei un granché ad argomentare per essere un avvocato”.

Pietro a questo punto va sul pesante e gli manda un messaggio in direct che Edoardo, chiaramente, rende pubblico: “Se vuoi ti dò un contatto in Turchia per farti mettere due peli in testa, non puoi andare in giro così”. Ovviamente in un video nelle storie risponde. Imita il rivale e poi gli chiarisce: “Adesso fai body shaming? Mi insulti per i capelli, ma se fossi stato una persona fragile con un grande complesso per i capelli, tu riesci a insultarmi per i capelli? Presupponi che tu sia migliore di me perché hai più capelli di me? Siamo a questo livello?”. Alla fine di una rissa quasi nata senza un motivo, Donnamaria confida di aver fatto pace con Tartaglione. Sembrerebbe essere andata così.