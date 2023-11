Costantino Vitagliano ricoverato in ospedale da una settimana racconta al strana coincidenza, c'entra l'ex manager Lele Mora

L’ex tronista 49enne sottoposto a tantissimi esami per capire cos’abbia

Costantino Vitagliano non si sente bene. Da una settimana è ricoverato in ospedale. L’ex tronista di Uomini e Donne informa i follower del suo stato di salute precario e racconta pure di una strana coincidenza. C’entra il suo ex manager Lele Mora.

Ha accusato un malessere, i medici dell’ospedale hanno iniziato con una terapia di flebo, poi lo hanno sottoposto a molti accertamenti. Costantino in un primo video racconta: “Volete sapere tutto cos’ho, intanto colui che mi ha fatto non so quanti prelievi del sangue mi sta togliendo la flebo. Allora, cos’ho? Domani avremo l’esame, Tac Pet, e da qui si vedrà tutto. Questa è l'unica cosa che posso dirvi. Per quanto riguarda gli esami del sangue e tutto il resto, è tutto negativo. Mah, strana la vita”.

Cita un esame specifico che consente di individuare un tumore, in caso ci fosse. Purtroppo, però, a distanza di giorni nulla è cambiato. In una seconda clip Vitagliano rivela: “Sì, sono ancora in ospedale, è una settimana che sono qui. Voi me lo scrivete, me lo chiedete, per Cisa e come mai sono qui… Sono qui per una cosa rara, talmente rara che tutti gli esami che sto facendo non sono ancora arrivati alla conclusione per capire quale sia la migliore terapia da intraprendere”.

L’ex volto tv poi rivela la curiosa coincidenza: “Ma la cosa particolare è che oggi ho conosciuto il primario di questo ospedale. Guardate il caso: come colui che negli anni passati mi ha dato tanto e ringrazierò sempre, ossia Lele Mora, anche il primario di questo ospedale di chiama SegraMora, sarà il mio destino che i Mora decidano il mio percorso d vita? Vediamo come andrà questa volta. Grazie a tutti per gli in bocca al lupo”.