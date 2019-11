Costanza Caracciolo, alla festa di compleanno di Stella spunta il pancino

Costanza Caracciolo assapora ogni istante della splendida festa di compleanno della figlia Stella. L’ex velina 29enne, con la complicità di papà Bobo Vieri, ha organizzato un super party a Milano per la bimba che ha compiuto appena un anno ieri, lunedì 18 novembre. Tanti invitati e felicità doppia per la bionda: alla festa l’abito morbido tradisce la 29enne e spunta il pancino che conferma la gravidanza bis.

Non ha mai ufficializzato che diventerà mamma per la seconda volta (e sembrerebbe di un'altra femminuccia), ma l’immagine che la immortala nelle IG Stories condivise sul social lascia intravedere le rotondità tipiche di chi è in dolce attesa, forse enfatizzate dal vestito e dalla posizione dell’obiettivo mentre veniva scattata la foto. Costanza Caracciolo sulla cicogna nuovamente in volo non apre bocca, ma per tutti è ormai certa.

VIDEO

Alla festa di compleanno di Stella nessuno fa caso al pancino di Costanza, gli amici e i parenti più stretti della coppia sono tutti stretti intorno bambina.

E il tema del party è proprio il nome della piccolina, che ricorre in tutte le immagini scelte sullo sfondo del tavolo dove sono psizionate un mare di leccornie e una torta favolosa.

Palloncini, addobbi perfetti e tanta gioia. Alla festa di compleanno di Stella hanno fatto gli auguri alla primogenita di Costanza Caracciolo e Bobo Vieri Davide Bombardini, Cecilia Capriotti, Cristian Brocchi e molti altri.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/11/2019.