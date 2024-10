Cristiano Iovino al concerto dell'amico Tony Effe, rivale di Fedez, con Karina Cascella che lo prende in giro e Sasà Angelucci: guarda

Il romano 36enne è il personal trainer del trapper 33enne, quello che ha avuto il dissing feroce con Federico

Entrambi hanno avuto a che fare con Lucia e sono stati al centro dei riflettori per questo

Sono legati da un rapporto di lavoro e non solo, pure da un’amicizia speciale. Non è tutto: entrambi parrebbero avere un ‘rivale’: Fedez. Cristiano Iovino va al concerto di Tony Effe. Con lui ci sono anche Karina Cascella e il suo ex Sasà Angelucci. L’ex opinionista di Uomini e Donne 44enne, che da Salvatore ha avuto la figlia Ginevra, 14 anni, prende in giro il personal trainer, quello che si occupa degli allenamenti proprio del trapper 33enne, fidanzato con Giulia De Lellis, che si esibisce sul palco.

Incroci pericolosi che fanno riflettere. Iovino, il “ragazzo del caffè” di Ilary Blasi, è stato vittima in una rissa in cui sono coinvolti i bodyguard di Fedez, quelli finiti in manette nell’inchiesta ultra di Milan e Inter. In quella lite sembrerebbe ci fosse anche Lucia. Cristiano, però, messo alle strette persino da Striscia la Notizia, che gli ha dato il Tapiro d’Oro, non commenta, non apre bocca.

Tony è stato protagonista del dissing dell’anno: con Fedez se ne sono dette di tutti i colori in due brani, diventati hit. La loro querelle ha fatto così clamore che si è persino pensato a un’operazione marketing, ma pure su questo gli artisti sono stati evasivi. Iovino va a vedere Effe insieme a Karina e Sasà. Niente di male, ma fa un certo effetto che, comunque vada, il pensiero si indirizzi agli scontri col 34enne, che, ovviamente, non è lì, ma pare essere comunque il convitato di pietra…