Cristiano Iovino incalzato sulla rissa con Fedez da Staffelli fino alla porta di casa: appare per la prima volta in tv, sorridente e baldanzoso

Il personal trainer 36enne, conosciuto anche come il “ragazzo del caffè” di Ilary Blasi, braccato dall’inviato

E’ contento del Tapiro d’Oro ricevuto, ma rimane criptico sulla questione rissa…

Cristiano Iovino appare per la prima volta in tv. Il personal trainer romano viene braccato dall’inviato di Striscia la Notizia, che gli consegna tra le mani un bel Tapiro d’Oro. Incalzato sulla rissa con Fedez da Valerio Staffelli fino alla porta di casa, sorridente e baldanzoso, il “ragazzo del caffè” di Ilary Blasi rimane assai criptico sulla questione che l’avrebbe visto vittima del rapper 34enne e dei suoi bodyguard, ora finiti in manette per associazione per delinquere nell'inchiesta ultrà di Milan e Inter che ha portato dietro le sbarre 19 persone.

“Siamo venuti a portarle il Tapiro perché il suo nome è uscito molto ultimamente legato a tante cose”, gli dice Staffelli che lo pizzica in strada sotto casa. “Come sempre…”, ribatte lo sportivo 36enne. “…Per quello che è successo con Fedez in discoteca, per quello che è successo con bodyguard… Che è successo? Ci racconti”, continua Valerio. “Niente, non voglio parlare, non c’è niente da dire”, controbatte Iovino.

In video partono alcune immagini inerenti il presunto pestaggio di Cristiano. La voce di Michelle Hunziker fuori campo sottolinea: “Come non c’è niente da dire! I bodyguard di Fedez hanno teso un agguato a Iovino sotto casa e ci sono le immagini di una telecamera di sicurezza che ha ripreso la rissa”.

“Come mai non ha querelato? Eppure le hanno rotto anche un dente”, gli fa notare l’inviato del tg satirico di Antonio Ricci. “Il dente a me non l’ha rotto nessuno”, precisa Iovino che mostra il sorriso perfetto. E’ sempre Michelle che, facendo vedere i titoli di alcuni articoli usciti, fuori campo spiega: “Si vede che il dentista ha fatto un bel lavoro perché secondo alcuni durante la rissa Iovino avrebbe ricevuto un colpo che gli ha fatto saltare un dente”.

Staffelli non demorde: “Sono venuti a malmenarla, Fedez ha detto. ‘Sono di Rozzano, lo spacco, lo distruggo’. Poi invece non è successo niente?”. Lo segue senza dargli respiro, entrando nel portone del palazzo di Cristiano, persino in ascensore. “Sali fino a casa…? - gli domanda Cristiano - Non mi va di parlarne. Paura? Paura di che?”. Valerio domanda ancora: “Come mai non ha querelato? I soldi di Federico sono bastati…”. “Ma soldi di che! Ma quali soldi”, controbatte lui. Interviene di nuovo la Hunziker fuori campo a chiarire: “Fedez avrebbe pagato tra i 400 e i 500 mila euro per mettere tutto a tacere”.

“E allora come mai non ha querelato? Sono venuti in 5 a malmenarla… C’era anche Fedez?”, insiste Staffelli. Iovino non parla: “Ma quale malmenarla… Ma cosa… Ma che volete da me!”. E’ contento del Tapiro: “Ora devo decidere dove metterlo, veramente bello ‘sto coso”. Entra dentro la sua abitazione. L’inviato, però, non si arrende. E’ sempre sotto casa. Ci riprova. Cristiano è irremovibile: “Non ho niente da raccontare, lasciatemi in pace, dai! Se sai tutto…”. Insieme danno la linea allo studio. Valerio, con il ragazzo accanto chiosa: “Lui è molto criptico, ma capiamo perché: la situazione è molto pesante”.