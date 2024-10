Claudia Ruggeri, Miss Claudia di 'Avanti un Altro' e cognata di Sonia Bruganelli, ha partorito: l'annuncio e il messaggio di Davide Bonolis

La 40enne con una foto della piccola svela l’arrivo della cicogna sul social

E’ stata una gravidanza condivisa sul suo profilo Instagram, sempre, però, mantenendo intatta la voglia di privacy e riservatezza. Ora lei svela l’arrivo della cicogna ieri, 7 ottobre 2024. Claudia Ruggeri, Miss Claudia di Avanti un Altro e cognata di Sonia Bruganelli, ha partorito. La 40enne (compirà 41 anni il prossimo 22 ottobre) fa il suo annuncio con un post in cui c’è la foto della piccola appena nata. “Sei l'amore di mamma e papà”, scrive con il cuore colmo di gioia. Arriva, immediato, anche il messaggio di Davide Bonolis: “Il cugino ti aspetta”.

La showgirl con una laurea conseguita a luglio 2023 in Scienze e Tecniche Psicologiche, ora alle prese col corso Magistrale in Psicologia Clinica e Dinamica, non potrebbe desiderare di più, come pure il marito, Marco Bruganelli, fratello minore della produttrice 50enne, adesso concorrente di Ballando con le Stelle.

La figlia, di cui Claudia non rivela al momento il nome, è finalmente tra le sue braccia. Durante la gestazione mamma e papà l’hanno aspettata con grande trepidazione.

Il messaggio del 20enne, primogenito di Sonia, cugino della bimba

Il cugino 20enne pure non sta nella pelle, anche Sonia è contentissima: sarà una zia presente ed amorevole. In famiglia tutti sorridono di felicità. E anche la migliore amica di Claudia, Laura Cremaschi, sua collega ad Avanti un altro e pure studentessa, come lei, del medesimo corso di studio, è entusiasta. “Oddiooooo amoreeeee benvenuta”, sottolinea commossa. Più volte si è autonominata una ‘zia acquisita'.