''Selvaggia Lucarelli mi ha dato fastidio, ho completamente perso la brocca'': Sonia Bruganelli spiega la sua forte reazione a 'Ballando'

La produttrice 50enne, messa sotto pressione al dancing show, a La Vita in Diretta dice la sua

“Ho scoperto di essermi rotta una costola, quando abbiamo fatto l'ultima giravolta…”

Al dancing show di Rai 1 dopo la sua esibizione con Carlo Aloia i voti sono stati severi. Sonia Bruganelli spiega la forte e concitata reazione a Ballando con le Stelle. “Selvaggia Lucarelli mi ha dato fastidio, ho completamente perso la brocca”, confessa a La Vita in Diretta. La giudice sua coetanea, senza mezzi termini, le ha detto: “Quando balli sparisce la tua personalità, sei piccola, sparisci”. Lei ha replicato: “Io sono piccola perché quella Sonia lì ha aspettato 50 anni per uscire fuori. E’ un qualcosa che non mi appartiene assolutamente”. Lo scambio di opinioni è andato avanti. Sonia, infastidita, si è persino sdraiata per terra. Il suo gesto per alcuni è stato eccessivo.

Ospite di Alberto Matano, anche lui presenza fissa di Ballando, la Bruganelli, che già in puntata aveva detto di essersi fatta male durante gli allenamenti settimanali, chiarisce: “Ho scoperto di essermi rotta una costola, quando abbiamo fatto l'ultima giravolta ho capito che quel dolore era importante. Mi sono sdraiata perché mi sono sentita svenire. Mi scuso perché ero in modalità poco serena e perché mi aspettavo l'attacco, vorrei chiedere scusa anche a Zazzaroni, che intendeva dirmi qualcosa di carino. Ero aggressiva, lo sono stata tanto".

Sonia poi affronta la questione Selvaggia. “Quello che mi ha dato fastidio è stata una persona molto intelligente come Selvaggia. So che abbiamo tutti un ruolo in commedia, lei ha un figlio e nel momento in cui ha ridicolizzato la mia esibizione, non l'ho accettato. Mi ha detto che sono piccola ed è vero, per 50 anni non mi sono mai esposta così su un palco, ma quando ha continuato a ridicolizzare la mia esibizione l'ho trovato gratuito. Io ho una figlia a casa di 16 anni ed è stato il motivo per cui ho completamente perso la brocca”, svela. Parla della terzogenita Adele. Davide, il secondogenito di 20 anni era lì in platea ad applaudirla. Silvia, la primogenita di 21 anni, era pure lei a casa a Roma.

"Non mi sembrava un tentativo di ridicolizzare, lei ha fatto un tentativo di fotografia, non credo volesse ridicolizzare la sua esibizione”, precisa Matano, difendendo la Lucarelli. Sonia però non ci sta e su di se, facendo riferimento alle parole dette in passato, quando aveva chiarito che non le interessava essere simpatica, precisa: “Non è questione di simpatia, è che la mia vita professionale, come quella al GF, imponeva un ruolo di quel tipo. Se scegli un certo tipo di lavoro, in cui non devi farti fregare, devi essere per forza un po' aggressiva, essere forte, essere in un modo differente. Al Grande Fratello hanno voluto sottolineare questa cosa che a me ha fatto gioco. Ora sto provando a ballare, non sono brava, sono tra le persone più anziane nel cast e ancora ho quest'anima dentro di chi si difende. Provo ad accettare le mie bruttezze, un po' alla volta".