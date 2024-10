Manuela Arcuri e il figlio di 10 anni Mattia protagonisti in costume della Sagra dell'Uva e del Vino di Marino: guarda

L’attrice 47enne diventa la duchessa Maria Felice Orsini, moglie di Marcantonio Colonna

Al corteo storico anche il suo adorato bimbo è in costume, lei commenta: “Il mio principe”

Manuela Arcuri è fiera del suo “principe”. L’attrice e il figlio di 10 anni Mattia sono i protagonisti in costume della 100esima Sagra dell'Uva e del Vino di Marino, che raccoglie circa 30mila visitatori ogni anno. La 47enne diventa la duchessa Maria Felice Orsini, moglie di Marcantonio Colonna. Il piccolo che ha avuto dal marito Giovanni Di Gianfrancesco l’8 maggio 2014 indossa, come la mamma, il costume, e si trasforma in un delizioso paggetto.

Manuela Arcuri e il figlio di 10 anni Mattia protagonisti in costume della Sagra dell'Uva e del Vino di Marino

Mattia tiene tra le mani il cartello in cui c’è scritto “Maria Felice Orsini, consorte di Marcantonio II Colonna”. In strada la precede e interpreta il ruolo alla perfezione. Manuela, con aria solenne, accompagnata dalla sua corte, sta andando in piazza Matteotti per incontrare il marito Marcantonio Colonna, interpretato dal collega Simone Montedoro. Si rievoca il leggendario incontro tra i due dopo la famosa battaglia di Lepanto da cui il nobile tornò vittorioso.

L’attrice 47enne diventa la duchessa Maria Felice Orsini, moglie di Marcantonio Colonna

Il ragazzino è il suo paggio e in strada la precede

Ogni particolare è curato sin nei minimi dettagli. La Arcuri ha accettato felice di essere all’evento con il figlioletto. Poco prima di scendere in strada, durante la laboriosa preparazione, si affaccia dalla finestra e fotografa le centinaia di migliaia di persone assiepate in strada. “Ci aspettano! Che emozione”, scrive nelle sue storie.

La rappresentazione è curata sin nei minimi dettagli

Poi inizia la rappresentazione e tutto fila liscio. Manuela sorride entusiasta: lei e Mattia hanno condiviso un importante e indimenticabile momento insieme.