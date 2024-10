L’attrice 53enne confessa: “E’ finita durante le riprese di Storia di una famiglia perbene 2”

“Per me il lavoro è catartico, mi ha aiutata sempre a superare questi momenti”

Simona Cavallari si racconta in tv. A Verissimo rivela, inaspettatamente, di essere tornata single. “Aspetto l’uomo che mi ami veramente”, confessa. Non fa il nome del compagno. Dal 2019 era legata a Giovannino Glorio. Nel 2022, proprio nello stesso programma, parlando del fidanzato, aveva detto: “Vivo un amore sereno. Cercavo qualcuno che mi guardasse come mi guarda Giovannino. A livello di segno zodiacale è Leone come me, di cuore, senza sovrastrutture, molto semplice. Ci piacciono le stesse cose e il regalo più bello che mi ha fatto lui è stato quello di capire il mio valore. Ho sempre avuto una paura folle della fine di un amore, invece con lui so che, se dovesse terminare, andrei avanti ugualmente. Sono guarita da quella dipendenza”.

''Aspetto l'uomo che mi ami veramente'': l'attrice Simona Cavallari rivela in tv di essere tornata single

L’attrice 53enne si apre sulla rottura: è arrivata durante le riprese di Storia di una famiglia perbene 2, in onda su Canale 5 dall'11 ottobre. E’ stato il lavoro, come accaduto in passato, a farle superare il dolore per l’addio: "Per fortuna c’erano tante scene tristi… Per me il lavoro è catartico, mi ha aiutata sempre a superare questi momenti".

Mamma di Pablo Alberto, 22 anni, e Santiago Ramon, 21, nati dall’amore con Daniele Silvestri, terminato nel 2009, e genitore pure di Levon Axel, venuto al mondo nel 2011 dalla relazione con il compagno Roberto Libertini, Simona adora i suoi tre figli. Sono "il suo grande amore”, così sottolinea. "Sono ancora tutti a casa con me, facciamo tanti viaggi insieme, sono con me e mi raccontano tutto".

L’attrice 53enne confessa: “E’ finita durante le riprese di Storia di una famiglia perbene 2”

Sorride felice, nonostante la ‘singletudine’. Non smette di credere alle ragioni del cuore. La Cavallari sottolinea: "Non mi arrendo, sono ancora qua e aspetto l'uomo che mi ami veramente".