Anche Cristina Marino, incinta, e Luca Argentero sul red carpet dei ‘GQ Best Dressed Men 2020’. La coppia, alla prima apparizione ad un evento glamour da quando è stata annunciata la dolce attesa, è stata fotografatissima alla serata milanese durante la quale sono stati assegnati i premi agli uomini più eleganti degli ultimi 12 mesi. E ovviamente l’attore e la compagna si sono presentati con un look molto chic. L’attenzione però era tutta per il pancione di lei, ormai davvero evidente.

La 28enne e il 41enne sono apparsi abbronzatissimi. Sono infatti reduci da una lunga vacanza a Miami, dove hanno accolto il nuovo anno al sole e al caldo. Poche settimane prima di partire avevano condiviso con il resto del mondo la notizia della loro prima dolce attesa, sebbene avrebbero voluto aspettare ancora. “Abbiamo deciso di anticipare certi giornaletti che non sempre dicono le cose giuste e soprattutto abbiamo preferito dirvelo noi con amore”, ha spiegato lei.

Scritto da: la Redazione il 13/1/2020.