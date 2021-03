Cristina Marino e Luca Argentero si sposano: l'annuncio

Cristina Marino e Luca Argentero si sposano. L’attrice, modella e imprenditrice 29enne regala l’annuncio delle nozze sul social. Lei e l’attore 42enne sono già nel pieno dei preparativi del matrimonio con la loro wedding planner.

Sono diventati genitori di Nina Speranza lo scorso 20 maggio. Più volte Argentero aveva confermato di avere voglia di fiori d’arancio, ma senza correre, a causa pure della pandemia ancora in corso. Adesso la bella bionda e il compagno, invece, hanno deciso di accelerare. I fiori d’arancio sono alle porte.

VIDEO

“Vi faccio vedere delle cose, non vi dico altro - esordisce la Marino nelle sue IG Stories - E poi lei”. Cristina sposta la telecamera dello smartphone su Federica Ambrosini, wedding planner, floral designer e organizzatrice di eventi.

“Sei esaurita?”, domanda Cristina alla ragazza. “Sì un po’, abbiamo mangiato tanto”, replica la Ambrosini. “Oggi prova degustazione”, svela allora la Marino. Poi continua: “Che mi sposo è evidente, che abbia scelto una più pazza di me per farlo è ancora più evidente. La verità è che non stiamo combinando un caz*o, stiamo facendo un gran casi*o e io la sto esaurendo, ma sono sicura che almeno un piatto lo sceglieremo”.

Cristina Marino poi, direttamente dalla sua auto, rivela alcuni particolari sulle nozze. “Sapevo che sarebbe accaduto, mi state chiedendo 200 cose a riguardo”, dice. “La verità è che non condividerò molto, come sapere siamo molto discreti, ci piace che le cose private rimangano tali il più possibile”, precisa.

E aggiunge: “Sarà una cosa molto semplice, Covid permettendo, quindi è ancora tutto in stand by. Sarà una festa d’amore semplicissima, con un allestimento semplicissimo. La parola chiave è semplicità. Queste sono le cose che posso dirvi. Vi terrò aggiornati”.

La Marino ha accolto la wedding planner nella tenuta dove vive con Argentero, Il Mandoleto, in campagna a Città della Pieve, in Umbria. E’ molto probabile che la cerimonia sia organizzata proprio lì, all’aperto, per regalare maggiore sicurezza a tutti ed esaltare un giorno speciale con il panorama fantastico che circonda la loro casa country.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/3/2021.