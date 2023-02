Cristina Marino si fa vedere per la prima volta dopo il parto: foto a 8 giorni dalla nascita del figlio

Giovedì 16 febbraio la 31enne ha dato alla luce Noè Roberto

La moglie di Luca Argentero, già mamma di Nina Speranza, ringrazia tutti per gli auguri

Cristina Marino, tornata nella sua abitazione milanese, nelle storie si fa vedere per la prima volta dopo il parto. Pubblica una sua foto a 8 giorni dalla nascita del figlio. Giovedì scorso, 16 febbraio, la 31enne ha dato alla luce il secondogenito. Lei e il marito Luca Argentero, già genitori di Nina Speranza, che il 20 maggio compirà 3 anni, hanno voluto chiamare il piccolo Noè Roberto.

Cristina condivide con i fan, in un post su Instagram, pure un altro scatto del bambino. Il primo, quello condiviso il giorno del suo arrivo, immortalava solo una sua manina stretta a quella dei genitori. Questa volta il bimbo è disteso sul lettone. Indossa una tutina comoda in caldo cotone organico cucita senza orlo. La Marino taglia il volto. Lei e Luca, estremamente riservati, non vogliono far conoscere il viso del piccolo. Non ancora, almeno. “Buongiorno mondo”, scrive da mamma entusiasta.

Nelle IG Stories l’attrice, modella e imprenditrice, oltre a far sapere a tutti i follower di essere andata dal parrucchiere, mostra pure il caloroso benvenuto di Nina al fratellino. Fotografa il portenfant in cui è Noè Roberto. Poi pubblica una sua foto in bianco e nero in cui stringe le labbra, come se stesse mandando un bacio. “Un bacio per voi - sottolinea - Grazie per tutti i vostri messaggi pieni d’amore. Non riesco a rispondere a tutti, ma grazie, grazie, grazie!”.

Lei e Argentero hanno sempre desiderato una famiglia numerosa, ora col cuore ricolmo di gioia hanno iniziato la loro vita in quattro. Ma è probabile che Cristina non voglia fermarsi con le gravidanze. In un’intervista passata a Gente aveva, infatti, confessato di sognare almeno tre figli. “Sono giovane e ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un'intera squadra di calcio”, aveva detto.