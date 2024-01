''Da pazza ragazzi'': Mara Venier fa il suo primo tatuaggio a 73 anni e mostra tutto sul social, guarda

La conduttrice ha deciso di farsi incidere una stellina sull’avambraccio

Lo stesso hanno fatto la figlia Elisabetta e il nipote Giulio

Mara Venier ha fatto il suo primo tatuaggio all’età di 73 anni.

La conduttrice tv ha voluto condividere il momento dell’incisione sulla sua pelle con i follower di Instagram.

Mara Venier, 73 anni, dal tatuatore, dietro la figlia Elisabetta Ferracini, 55

Questo weekend ha deciso di recarsi con la figlia Elisabetta Ferracini e il nipote Giulio nello studio di un tatuatore a Roma. Qui si è lasciata convincere proprio dal nipote a farsi imprimere per sempre dell’inchiostro sull’avambraccio.

Non solo: anche lo stesso nipote e la stessa figlia hanno scelto di farsi tatuare lo stesso simbolo. Ovvero una piccola stella.

Mara con il nipote Giulio Longari

Condividendo una breve clip in cui il tatuatore appare mentre le applica una protezione sulla parte del corpo appena tatuata, Mara ha scritto su Instagram: “Solo mio nipote poteva convincermi… nonna rock”.

Mara con un'espressione un po' provata dopo aver fatto il suo primo tatuaggio a 73 anni

Nel video spiega: “Primo tatuaggio della mia vita, mi ha convinto Giulio. Facciamo tutti e due lo stesso tatuaggio”. All’ultimo deve aver deciso di farlo anche Elisabetta.

“Da pazza ragazzi, nonna pazza”, ha continuato.

Mara, Elisabetta e Giulio hanno fatto tutti e tre lo stesso tatuaggio

Mara ha un legame molto forte con i suoi familiari. Non molto tempo fa al settimanale Gente aveva confessato di aver comprato casa a tutti i suoi nipoti.

Parlando del suo rapporto con i soldi aveva spiegato: “Per me non spendo quasi niente. Spendo per i miei figli, per i miei nipoti. A tutti ho comprato la casa, persino il piccolo Iaio ne ha già una intestata. Tengo al loro futuro, non voglio che abbiano problemi. E non ne avranno. E tutto grazie al mio lavoro, il lavoro di una vita”.