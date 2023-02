C’è la data! Pechino Express 2023 al via: ecco quando andrà in onda la prima puntata

E’ stato annunciato il giorno della messa in onda della decima edizione dello show

Quest’anno i concorrenti torneranno a sfidarsi in Asia tra autostop e prove vantaggio

Al timone del programma Costantino Della Gherardesca, affiancato da Enzo Miccio

Finalmente c’è la data: dopo mesi di attesa è stato rivelato il giorno in cui andrà in onda la prima puntata di Pechino Express 2023. Il primo appuntamento con la decima edizione dell’amatissimo programma televisivo è giovedì 9 marzo. Manca quindi meno di un mese e potremo tornare a divertirci con le avventure delle nove coppie in gara, tra cui alcune formate da personaggi piuttosto famosi, a partire da Federica Pellegrini e suo marito Matteo Giunta (ma anche Martina Colombari col figlio Achille Costacurta).

Costantino Della Gherardesca, 46 anni, ed Enzo Miccio, 51, sono i conduttori di Pechino Express 2023, di cui è stata rivelata la data di messa in onda della prima puntata

Il percorso di quest’edizione è interamente in Asia: India, Borneo malese e Cambogia. Al timone dello show è stato confermato ancora una volta Costantino Della Gherardesca, che sarà però affiancato da Enzo Miccio (che già durante la scorsa edizione lo aveva sostituito per qualche puntata a causa di un infortunio di Costa).

Ancora una volta al timone dello show ci sarà Costa

Tra le coppie in gara c'è anche quella formata da Martina Colombari e dal figlio 18enne Achille Costacurta

Lo show andrà in onda in esclusiva su Sky. Quindi a differenza di quello che si pensava fino a qualche settimana fa, non sembra che sarà possibile vederlo anche in streaming su NOW Tv (come era accaduto invece lo scorso anno).

Ecco le 9 coppie in gara: