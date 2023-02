Per la prima volta il GF Vip va contro Sanremo: ascolti crollati, lacrime in diretta. Ecco i dati Auditel 

Lo share è ‘quasi’ dimezzato, ma il reality show non ‘soccombe’ davanti al Festival

Il GF Vip non soccombe davanti al Festival. Per la prima volta il reality show va in onda contro Sanremo. Gli ascolti crollano, quasi dimezzati rispetto alla media, ma i dati Auditel non fanno disperare Mediaset. Le vicende dei ‘vipponi’ nella Casa catturano 1 milione 790mila spettatori e il 10,88% di share. Niente a che vedere, ovviamente, con Amadeus, che è ‘stellare’. La terza serata della kermesse conquista 9 milioni 240mila spettatori e il 57,4% di share su Rai Uno. Il conduttore 61enne fa meglio di sempre e conquista un altro record.

Alfonso Signorini rimane sereno: sapeva che andare contro Sanremo 2023 non sarebbe stata certo una passeggiata. Il conduttore 58enne porta avanti il suo programma coinvolgendo il pubblico con le solite liti e le lacrime. Copiose, ancora una volta, quelle di Antonella Fiordelisi, ormai tra le protagoniste assolute della settima edizione del programma.

La 24enne piange e accusa di bullismo gli altri inquilini. Il direttore di Chi, stavolta, la scarica. L’ex schermitrice, fidanzata con Edoardo Donnamaria, tra infiniti tira e molla e scontri con romano e non solo, si è inimicata la maggior parte dei concorrenti. Da giorni li accusa di avere fatto ‘branco’ contro di lei. Signorini la chiama in Confessionale per saperne di più.

“Non sto bene qua adesso. Forse non sono partita benissimo, ho detto troppo la mia inizialmente ma non ho mai fatto male a nessuno”, si giustifica la salernitana. "Se mi dici che non hai mai attaccato nessuno, ti dico che non è vero - replica il presentatore - Questa tua schiettezza ha dato fastidio e non ti ha procurato amici. Io non vorrei vedere le tue lacrime. Nascondono un tuo disagio ma questa è una gara che non esclude colpi bassi. Quando se ne parla, si tirano in ballo parole pesanti, si parla di bullismo e violenza psicologica. Senti ci sia bullismo nei tuoi confronti?".

Antonella recede dalle accuse fatte nella Casa: "Non dico bullismo, però sicuramente non sono carini. Ci sono persone che fanno cose in gruppo e adesso non riesco più a sopportarlo”.

Signorini prende la palla al balzo per ‘liberarla’: “In nome di questo disagio che tu senti, se vivi una situazione di vera pressione psicologica, di vero disagio, ti dico di non rimanere nel gioco. Non voglio che tu stia male.Se ritieni ci sia bullismo nei tuoi confronti, non restare lì. In caso ci fosse davvero bullismo, sono disposto a fare un'intera puntata su questo. Se stai male, esci dal gioco. Te lo dico con la consapevolezza di perdere una grande concorrente”.

"Questo mio disagio è aumentato quando ho visto che Edoardo non era dalla mia parte", aggiunge Antonella, che però ad uscire non pensa proprio. Il giornalista non è convinto, anche per quel che è accaduto sui social in queste settimane: il padre della Fiordelisi ne ha dette di tutti i colori contro chi accusa la figlia. Ha minacciato persino denunce. Così a lei ribadisce: “Te lo dico perché la tua famiglia, dall'esterno, è preoccupata. Li capisco perché vedono te che reagisci in questa maniera. Voglio che sia fatta chiarezza per evitare strumentalizzazioni. Se questo tuo disagio è legato a un gioco che pensi di poter affrontare, continuiamo. Ma se è legato ad atti di bullismo, ti dico di uscire”.