Amadeus bacia sulla bocca Rocìo Munoz Morales a Sanremo: la reazione della moglie, guarda

Amadeus lascia Giovanna Civitillo di stucco a Sanremo. Il conduttore e direttore artistico del festival bacia sulla bocca Rocìo Munoz Morales, arrivata all’Ariston per presentare i suoi imminenti progetti tv. La moglie del presentatore, seduta in prima figlia in platea, non riesce a nascondere la sua reazione di stupore: poi arriva una sana risata.

La spagnola, compagna di Raoul Bova, sul palco annuncia che il prossimo maggio affiancherà Massimo Ranieri su Rai Uno nello show in onda il sabato che vedrà protagonista il cantante, “Tutti i sogni ancora in volo”. Tornerà anche nella fiction “Un passo dal cielo”.

Bella ed elegantissima con l’abito Armani, la 34enne parla col conduttore spigliata, racconta quel che ha imparato in questi dieci anni che è in Italia. Sul saluto, spiega le diverse usanze tra italiani e spagnoli: “Tu immagina che non mi hai mai visto in vita tua e quindi ci presentiamo”, dice ad Amadeus.

L’attrice spiega le usanze per i saluti tra italiani e spagnoli ma la gag ha un finale inatteso

Imbarazzo tra i due subito dopo

“Noi spagnoli diamo il bacio e voi italiani date la mano”, continua Rocìo. Il presentatore commenta: “A volte due cose insieme”. La Munoz Morales gioca avvicinandosi sul lato in cui ci si scambia un bacio sulla guancia. Nel farlo, va nella stessa direzione di Ama e così, scatta il bacio sulle labbra con lui.

Giovanna Civitillo, in prima fila in platea, sgrana gli occhi stupita

Momenti di imbarazzo, conditi dal sorriso. Alla gag si unisce pure Ranieri, che commenta: “Raoul, cambia canale!”. Amadeus scherza sulle dimensioni del suo naso, che hanno “ammortizzato” il bacio. Rocìo ironizza proprio su quello e sottolinea ironica: "Infatti mi hai fatto un po’ male….”. Giovanna Civitillo resta di stucco, si lascia andare a un’espressione sorpresa, poi arriva la sua risata. L’attrice le dice: “Puoi fare lo stesso con Raoul”.