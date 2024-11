''Ho provato un dolore davvero tosto'': Davide Bonolis, figlio di Paolo e di Sonia Bruganelli, rivela in tv la recente delusione d’amore

Il 20enne, primogenito della produttrice 50enne, è stato male per la fine della relazione con Martina Fabbri

A Ballando con le Stelle è tempo di confessioni. Davide Bonolis, figlio di Paolo e di Sonia Bruganelli, rivela in tv la recente delusione d’amore per la storia che si è bruscamente interrotta con Martina Fabbri. Il 20enne lo fa seduto accanto alla mamma nella clip che precede l’esibizione che ognuno dei concorrenti ha dedicato a una persona cara. La 50enne con Carlo Aloia danza sulle note di Supereroi, il brano di Mr. Rain. “Ho provato un dolore davvero tosto, difficile…”, svela il ragazzo.

“Questa esibizione ho voluto dedicarla a Davide, che ho ‘obbligato’ a stare qui di fianco a me, perché effettivamente questa esperienza di Ballando è iniziata casualmente insieme”, esordisce Sonia nella clip che precede l’esibizione in pista.

“Con Davide erano 3 anni che ci eravamo fisicamente persi, perché lui è 3 anni che per giocare a calcio si era trasferito prima a Trieste e poi a Milano. Ovviamente ci sentivamo, ma quella quotidianità, quella presenza era andata un po’ persa. Poi il destino ha voluto, anche per una serie di circostanze, non tutte positive, che lui tornasse, per cui quando io ho iniziato questo percorso qui, lui era appena tornato a Roma e aveva uno stato emotivo abbastanza complicato. Mi ha chiesto e ho voluto stargli accanto. E, stando qui tutti i giorni, l’unico modo per dargli un supporto e ogni tanto un abbraccio e aiutarlo emotivamente, era che lui venisse”, spiega la produttrice.

Davide si confida: “Vivevo un momento molto duro emotivamente, una delusione d’amore, ho provato un dolore veramente tosto, difficile. L’unico momento in cui trovavo la serenità era quando stavo con mamma. Avevo bisogno di confidarmi con lei, di un suo abbraccio, dei suoi consigli e questo mi ha aiutato a superare il periodo. E adesso siamo qui insieme”.

I due si abbracciano: sono uniti come mai lo sono stati

Sonia si commuove, ha gli occhi lucidi: “Eh sì, l’ho raccolto in un momento di fragilità e ogni tanto il sabato sera o il venerdì, in base a come sono messa, mi raccoglie lui, per cui più che ‘supereroi’ possiamo dire ‘disadattati’”, ride emozionata. E continua: "Ma sicuramente uniti, forse come non lo siamo mai stati. Sapere che lui mi dice: ‘Ci sono io’, e che mi vede anche piangere, sbagliare, fallire, secondo me è anche un modo affinché pure lui si renda conto che nella vita capita a tutti. Nessuno vuole la perfezione da parte sua. Non ci deluderà mai. Per cui questa esperienza ci ha portato anche necessariamente a metterci a nudo. Sembra che stiamo facendo insieme questo Ballando”. I due si abbracciano stretti. Ora Davide sta molto meglio: sembrerebbe essersi legato alla ballerina Sofia Berto, sua coetanea.