La showgirl 55enne si commuove, poi sottolinea: “Per me è il primo matrimonio, lui sta avanti, è il terzo”

I due convivono: “Questa casa l'abbiamo voluta fortemente e non solo per noi, ma anche per i nostri figli”

La proposta di nozze era arrivata mentre lei era una concorrente dell’Isola dei Famosi. Ora si sa anche quando ci saranno questi fiori d’arancio tanto attesi. Matilde Brandi e Francesco Tafanelli hanno scelto una data significativa per il loro matrimonio. L’annuncio arriva in tv, la showgirl a Verissimo svela quando si sposeranno.

Matilde Brandi e Francesco Tafanelli hanno scelto una data significativa per il loro matrimonio: annuncio in tv, ecco quando si sposeranno

Fino al 2020 la 55enne è stata legata al commercialista Marco Costantini, da cui ha avuto le gemelle Aurora e Sofia, 18 anni. Matilde all’inizio non si era lasciata bene con lui. “Dopo due anni difficili dopo la separazione, ora sono serena e i miei occhi parlano. Io mi sono data tante colpe per la fine del rapporto con il mio ex. Oggi, però, ho realizzato che non è stata solo colpa mia, quando un legame non va a buon fine vuol dire che un po' da entrambe le parti non sono andate bene le cose. I figli, poi, desiderano vedere felici i propri genitori e questo è molto importante. Adesso, il rapporto con il mio ex è sereno, non c'è più quell'odio e quel rancore di prima, le guerre e le battaglie fanno male”, racconta.

Da due anni nella sua vita c’è il manager 53enne. “Per me è il primo matrimonio, lui sta avanti, è il terzo”, sottolinea la Brandi. Poi svela la data: "Il primo pensiero sono stati i figli e il rispetto per loro e poi per Francesco sarebbe il suo terzo matrimonio. Per questo ci abbiamo pensato tanto e abbiamo deciso che ci sposiamo il 10 novembre, data in cui ci siamo conosciuti, in cui ci siamo visti per la prima volta, lui mi aveva notata proprio durante una mia precedente intervista qui a "Verissimo". Le nozze credo ci saranno tra due anni, nel 2026”.

La showgirl 55enne si commuove, poi sottolinea: “Per me è il primo matrimonio, lui sta avanti, è il terzo”

I due convivono: “Sono emozionata perché questa casa l'abbiamo voluta fortemente e non solo per noi, ma anche per i nostri figli”. Matilde a sorpresa guarda la clip in cui Francesco parla della loro storia d’amore: “L'ho vista a Verissimo proprio quando raccontò il dolore della separazione e mi aveva colpito la sua dolcezza e delicatezza. Le ho scritto e mi ha risposto, finalmente, perché non lo aveva mai fatto, e siamo andati a cena una sera e da lì è cominciato tutto. Il suo più grande pregio è la lealtà ed è una donna molto generosa che è sempre pronta ad aiutare gli altri. Ho deciso di chiederle di sposarmi perché penso sia la donna della mia vita e, in questo momento, stiamo progettando un futuro importante e non si tratta solamente del matrimonio”.

La Brandi si commuove, non riesce a trattenere le lacrime. “Io e lui siamo l’incastro perfetto”, commenta emozionata.