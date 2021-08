Dayane Mello in Brasile trova l'amore, il bacio col nuovo fidanzato: ecco chi è

Dayane Mello in Brasile trova l’amore. Il flirt con l’imprenditore campano Andrea Turino è ormai alle spalle, l’estate della bella 32enne si accende accanto a un altro. La modella ufficializza il legame col nuovo fidanzato nelle sue IG Stories, pubblica alcune immagini in cui si mostra insieme a lui: i due si scambiano un bacio appassionato.

L’ex gieffina vip riaccende il gossip a fine agosto: è felice accanto al modello brasiliano Alexandre Cunha. I due si seguivano da tempo sul social, ora, vicino, non si perdono di vista un istante. Invitata ad un matrimonio di amici, la coppia si fa vedere più affiatata che mai. Un brevissimo video in cui si scambiano un bacio cattura l’attenzione di fan e media.

Alexandre è già entrato in famiglia: è con Dayane e il fratello Juliano che va in auto per le strade del paese verdeoro. Dayane pubblica un’alta foto in cui di vede la sua mano in macchina intrecciata a quella del ragazzo. “Io e te”, scrive semplicemente la sensuale mora.

Alexandre Cunha, il nuovo fidanzato di Dayane Mello, è un modello di fama internazionale, volto di numerosissime campagne per marchi importantissimi.

Una delle agenzie per le quali lavora è l'Elite: sulla sua scheda si legge che ha 34 anni, è nato il 7 giugno 1987. Alto 187 centimetri, porta il numero 43 di scarpe. Castano chiaro, con gli occhi verdi, è bello da impazzire e ha conquistato il cuore di Dayane.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/8/2021.