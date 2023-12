Ha avuto “pensieri brutti”, lo stylist ha pensato di farla finita per sempre

Il 52enne, dopo aver partecipato al GF Vip nel 2022 ed essere stato squalificato, si è ritrovato solo

Giovanni Ciacci è caduto in un vortice buio e tenebroso. Dopo aver partecipato al GF Vip nel 2022 ed essere stato squalificato si è ritrovato solo. A Il Riformista il 52enne racconta cos’è successo “dopo che il telefono ha smesso di squillare”. Confessa: “Sto combattendo con la depressione”.

''Sto combattendo con la depressione'': Giovanni Ciacci racconta cos'è successo dopo che il ''il telefono ha smesso di squillare''

Stylist di Detto Fatto, sia con Caterina Balivo che con Bianca Guaccero, volto dei salotti televisivi, Ciacci ha pagato caro la punizione ricevuta al reality show per alcune sue affermazioni. “Non sto bene, è stato un anno davvero difficile, il telefono ha smesso di squillare, mi sono ritrovato da solo e nella mia mente sono apparsi i mostri. In questo momento l’HIV è passata in secondo piano, ora sto combattendo contro la depressione, è subdola e ti annienta. Ho passato anche 15 giorni a letto alzandomi solo per mangiare e andare in bagno. Ho avuto pensieri brutti”, svela. E aggiunge: “Quando passando accanto ad una finestra ho provato il desiderio di volare giù mi sono preoccupato e sono andato da un medico”.

Il Grande Fratello Vip gli è stato fatale per le parole dette a Marco Bellavia: “Mi hanno accusato di bullismo, io non sono un bullo, ho solo partecipato al gioco, non credo di aver trattato male una persona con una patologia certificata. Ma questo si valuterà nelle sedi opportune. Ho sempre chiesto di vedere il certificato medico di questa persona sia prima che dopo, ma non mi hanno mostrato nulla. Ho fatto il mio gioco, nel regolamento c’è scritto che devi far fuori tutti gli altri concorrenti”.

Alfonso Signorini, che l’aveva voluto nel cast, Giovanni non l’ha più chiamato. “Se mi sono sentito tutelato da Signorini? Non lo so, ma non l’ho mai più sentito. Da quel momento sono rimasto solo. In un attimo sono spartiti tutti, amici e colleghi e chi poteva parlava di me dicendo cose immonde, è stato terribile. Ancora non mi spiego il comportamento di alcuni che non conoscendomi personalmente hanno espresso giudizi umani nei miei confronti. Come ad esempio Simona Ventura. L’ho vista tre volte in vita mia e la stimo molto come professionista, ma lei parlando di me ha detto: ‘Finalmente ha buttato la maschera’ o qualcosa del genere. Ma come si può dire una cosa del genere senza conoscermi?”, commenta.