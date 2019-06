Desirée Maldera, 27 anni, è di nuovo incinta. A soli 5 mesi dalla nascita del primogenito Giancarlo, l'ex tentatrice di "Temptation Island" aspetta un altro bebè dal marito Valerio Rampezzotti, sposato il 19 gennaio, pochi giorni dopo il parto.

E' di nuovo incinta Desirée Maldera. La notizia l'ha data la stessa futura mamma bis sul suo profilo social postando una foto scattata al matrimonio di un'amica in cui le altre invitate le toccano il pancino: "Con la scusa che per il matrimonio di Chiara siamo tutte vestite carine colgo l’occasione per dirvi che anche questa volta mi riproduco. Sono come i conigli. Secondo bebè in arrivo ma tanto giá mi avevate sgamata. Ps non so il sesso", scrive nella didascalia Desirée. Il suo amico Francesco Chiofalo, conosciuto durante "Temptation Island" (la Maldera era la sua tentatrice), le fa gli auguri su Instagram.

A soli 5 mesi dal parto, insomma, Desirée Maldera è di nuovo incinta e non potrebbe essere più felice. La famiglia cresce ma ancora non sa se stavolta per lei e il marito il fiocco sarà rosa o celeste.