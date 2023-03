Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci, supermodel a 18 anni: tra copertine e sfilate di Parigi è già nell'olimpo della moda

La ragazza è tra le celebrities più fotografate in passerella e nel front row

Sono tutti pazzi di lei. Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, a soli 18 anni è già una supermodel. Copertine di magazine, contratti a non finire con noti brand, sfilate. A Parigi è tra le celebrities più fotografate, sia in passerella che nel front row. La ragazza non è più solo ‘la figlia di’: tutti la vogliono come testimonial e così entra di diritto nell’olimpo della moda.

Alla Paris Fashion Week Deva conquista un ruolo da protagonista assoluta. In prima fila alla sfilata Dior si prende i riflettori. Allo show di Maria Grazia Chiuri arriva con un soprabito con la mappa della capitale di Francia stampata sopra, abbinato a una famosa borsa del marchio, la Lady 95.22. Porta le calze a rete. La Cassel ha i capelli raccolti e la frangia corta effetto wet.

Deva a Parigi sfila per Coperni con un abito mini total black con cappuccio incorporato e dettagli in pelliccia. E’ un sogno: chic, sensuale, enigmatica.

L’attrice 58enne è fiera di lei, così come anche papà Vincent, 56 anni. Anche la sorella Léonie, 12 anni, la seconda figlia della ex coppia, deve ammirarla moltissimo. Deva è una vera e propria musa per Dolce e Gabbana, che a soli 14 anni l’han voluta far fotografare per la maison. Uno spot per il profumo del marchio, poi il debutto in passerella nel 2019. Da allora ne ha fatta di strada. Ora è richiesta da tutti e lei nel mondo della moda è perfettamente a suo agio, così le copertine e le pubblicità col suo volto si susseguono a ritmo incessante.

“Sono entrata in questo mondo bellissimo e divertente qualche anno fa, ed è stato quando ho dovuto posare per uno shooting di prova che ho sentito una scintilla. E’ stato allora che ho capito che volevo far parte di questo ambiente”, ha detto Deva in una recente intervista. Si è completamente smarcata da una famiglia ingombrante: nonostante sia giovanissima ha già uno stile tutto suo.