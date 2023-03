La conduttrice 50enne pizzicata da Chi a passeggio con un ragazzo a Roma

Lui ha 18 anni meno di lei: stando al settimanale sarebbe entrato nel portone di lei a tarda notte

Alessia Marcuzzi a sei mesi dalla separazione dal marito Paolo Calabresi Marconi torna a sorridere. La rinascita in tv potrebbe essere accompagnata anche da quella sentimentale, almeno stando a quanto racconta Chi che l’ha pizzicata accanto a un ballerino di 18 anni più giovane di lei. Per il settimanale tra i due ci sarebbe del tenero.

Alessia Marcuzzi torna a sorridere accanto a un ballerino: ecco chi è lui

Le foto pubblicate dal giornale mostrano la conduttrice 50enne a passeggio a Roma con Jody Proietti, 32 anni, nato a Chiavari, sulla riviera ligure. I due si sarebbero conosciuti in sala da ballo, quando Alessia ha cominciato a prendere lezioni per il programma che l’ha vista protagonista su Rai Due, Boomerissima.

“Un mese e mezzo fa, a qualche fotografo arriva la soffiata che tra un ballerino del programma e la Marcuzzi ci sia qualcosa”, scrive la rivista. I paparazzi così iniziano gli appostamenti per capire se il gossip sia reale. “Una domenica di fine gennaio, intorno alle 22, lei parte in taxi dai Parioli, dove abita, fino al quartiere San Giovanni. E qui, berretto ben calato in testa e sepolta in un piumino extra large, si infila nel portone del palazzo dove abita Proietti. E’ un primo debole indizio, ma lascia ben sperare”, scrive Chi.

La presentatrice sul social non rivela nulla, ma si fa vedere scatenata alla festa di compleanno di Ezia Modafferi

La Marcuzzi e Jody, però, non si rivedono per un bel po’, fino al 2 marzo. Proietti va al Brancaccio vestito elegantemente. Arriva Alessia insieme all’amica Ezia Modafferi: tutti vanno a vedere un musical in scena in teatro. Escono che è quasi mezzanotte. La presentatrice e il danzatore, insieme ad altri due amici, passeggiano. Poi risalgono sulle auto e vanno al ristorante in via del Corso: scelgono un tavolo molto appartato. Finito di mangiare si spostato all’Hotel Valadier, lì accanto: si rifugiano nel piano bar, da dove escono alle tre di notte. Questo il racconto del giornale.

La Pinella in discoteca danza incontenibile

La serata sembra finalmente finita. Alessia e Jody si salutano, ma sembrerebbe non essere finita qui. “Perché, poco dopo, Proietti riappare ai Parioli. E’ tardi, per strada c’è solo lui. Va verso casa di Alessia e…si infila nel portone!”, così rivela nero su bianco il settimanale.

Al party c'è pure Elena Santarelli

La Marcuzzi sul social non rivela sulla sua nuova frequentazione. Si fa però vedere scatenata alla festa di compleanno di Ezia. La Modafferi ha organizzato una cena per spegnere le candeline alla Taverna Trilussa. Subito dopo la moglie dell’ex calciatore Roberto Baronio continua a festeggiare con le amiche, tra le quali anche Elena Santarelli, in discoteca. Alessia è letteralmente scatenata: mette a frutto le lezioni di ballo prese, probabilmente, con Jody ed è incontenibile.