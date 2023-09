''Devo ridivorziare'': Stefano De Martino parla della rottura con Belen a 'Belve' ma appare confuso

In televisione non si sottrae alle domande spinose della giornalista

Belve inizia col botto. Le anticipazioni del programma di Francesca Fagnani promettono bene. Stefano De Martino, tra gli ospiti della prima puntata, in onda stasera su Rai Due, parla finalmente della rottura con Belen. Il conduttore, però, appare confuso quando deve affrontare l’argomento sul suo attuale stato civile. "Devo ridivorziare", dice.

L’ex ballerino di Amici non si sottrae alle domande spinose della giornalista. “Se le ragazze sono il mio punto debole? Ma quando l’ho detta questa cosa? No, significherebbe essere una persona schiava dei propri impulsi. Ora ho quasi 34 anni… Mi piacciono le donne, ma non ne faccio una malattia”, spiega.

La Fagnani gli legge una dichiarazione fatta dalla sua mentore: “Maria De Filippi ha detto di lei: ‘Stefano è un ragazzo particolare, ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile. Fa un disastro e poi arriva con quella faccia lì, con quel sorriso lì, con quella parlata lì e tu lo perdoni’”. De Martino la ascolta e replica: “Non so se faccio questo effetto, ma se lo dice la De Filippi io ci crederei! Diciamo che so farmi volere bene”.

La compagna di Enrico Mentana lo incalza ancora: “Una sua ex ha detto più o meno lo stesso: ‘Stefano è una persona che frega. Quella sua aria da cafoncello napoletano, da bello e maledetto, colpisce facile. E noi ci siamo cascate: io, Emma, Belen. Tutte dentro il suo sorriso smagliante, la sua simpatia eversiva, il suo corpo pieno di tattoo’. E’ uno che frega lei?”. Il partenopeo, con la sua aria da guascone, ribatte: “Se sono una fregatura? Io faccio un mestiere che ho inventato di saper fare, poi nel tempo l’ho imparato sul campo. Più fregatura di questo… E’ l’esempio cardine. Con le donne anche: io non mi consiglierei mai”.

Arriva l’argomento Belen e il nuovo addio con l’argentina. “Ma ha capito se è divorziato?”, chiede la Fagnani. "Secondo me devo ridivorziare…", commenta allora Stefano. “Per me lei non è divorziato”, ribatte la conduttrice: “Secondo lei no… E toccherà divorziare", precisa Stefano. "Voi fate domanda di divorzio, poi vi rimettete insieme e decade", gli puntualizza la 46enne. "Sì, decade e tocca rifare tutto: è anche dispendiosa come cosa… Lo sa?”, le fa notare lui. “Dovrebbe capire qual è il suo stato civile…”, commenta Francesca. “Eh… Non lo so al momento”, ammette alla fine De Martino, che appare ironicamente confuso.