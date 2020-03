Diana Del Bufalo non nasconde più il suo nuovo amore. L’attrice e conduttrice è uscita allo scoperto con Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, nota al pubblico tv per aver preso parte a reality di successo come il ‘Grande Fratello’ e ‘L’Isola dei Famosi’. La 30enne e il 34enne fanno coppia fissa ormai da qualche settimana, forse da qualche mese. Ma solo ora la romana ha deciso di mostrarsi sul social con lui. In alcune clip pubblicate nelle sue Instagram Stories si vede Diana sul letto e al suo fianco spunta la testa proprio di Edoardo.

I due sono già stati paparazzati da alcuni giornali di cronaca rosa, ma ufficialmente non hanno mai confermato la relazione. Sembra che da tempo frequentino gli stessi locali a Roma e abbiano diversi amici in comune. Così sarebbe scattata la scintilla della passione dopo che Diana ha iniziato a riprendersi dalla grande delusione vissuta a causa della rottura con Paolo Ruffini, con cui ha avuto una lunga relazione, tra alti e bassi, durata diversi anni.

Recentemente Diana ha spiegato che il rapporto con Ruffini è arrivato al capolinea perché lui pensava di avere una relazione poliamorosa, mentre lei non era non affatto d’accordo. “Ci siamo sentiti al telefono, accetto le sue scuse. Quel che non accetto sono i commenti di chi dice ‘Quando finisce un amore si sbaglia sempre in due’. A volte non è così. A volte sbaglia uno solo, cioè lui, Paolo. Io non ho mai sbagliato nella nostra storia. Gli ho detto: ‘Ti chiedo scusa se ti ho fatto credere che fossi d’accordo con questa cosa del poliamore’. Sono lontanissima da questa concezione dei rapporti sentimentali”, ha fatto sapere a 'Oggi'.

Scritto da: la Redazione il 13/3/2020.