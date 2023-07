La 33enne in vacanza a Formentera col fidanzato Patrizio

I due avevano sfilato insieme sul red carpet lo scorso 23 marzo a Roma

Diana Del Bufalo ufficializza la sua nuova relazione sentimentale. Sul social pubblica alcune foto che la ritraggono insieme a Patrizio, l’uomo che le fa battere il cuore. “Provo di nuovo l’amore”, scrive l’attrice e cantante 33enne.

''Provo di nuovo l'amore'': Diana Del Bufalo ufficializza la sua nuova relazione con queste foto

Il lungo legame con Paolo Ruffini è oramai preistoria, come pure quello con Edoardo Tavassi, a cui è rimasta legata da profonda amicizia. Diana sorride accanto al ragazzo. I due sono volati alle Baleari. A Formentera si stanno godendo una romantica vacanza da coppia.

“Mi avevano detto che non avrei più provato l’amore…che era una cosa che da adulti non si prova più perché ‘ormai’… Non ascoltate nessuno se non voi stessi. Le risposte sono già tutte dentro di voi e fregatevene di quello che potrebbero pensare gli altri, non hanno potere sui vostri pensieri. Viva la vita”, sottolinea Diana nel post che accompagna gli scatti. E’ radiosa.

Andrea Dianetti, che la Del Bufalo conosce bene commenta: “Vabbè ma chi è sto folle che te l’aveva detto? Che c’hai 99 anni?! (Che poi pure lì, ci sono certe vecchiette che gliel’ammollano ancora! Viva l’amore!”. Il post cattura tantissimi ‘like’: sono tantissimi i follower, tra i quali tanti vip, che si rallegrano per la sua ritrovata felicità.

Diana e Patrizio lo scorso 23 marzo, in occasione della premiere dello spettacolo del Cirque du Soleil "Kurios Cabinet of Curiosities" a Tor di Quinto a Roma, avevano sfilato insieme davanti ai fotografi sul red carpet. Tutti, inizialmente, avevano pensato fossero solo amici. Poi, però, a metà aprile sul social una foto a due aveva acceso i riflettori.

Era stata la Del Bufalo a pubblicare l’immagine, corredata solo da poche parole: “Tu. Tutto. Tu tu ruttutu”. Era parso evidente si trattasse del ‘moroso’. Adesso arriva la conferma. L’ex volto di Amici, protagonista di tante fiction tv e di musical di successo, prova di nuovo l’amore e ne è contenta. Estasiata come non mai, anche se continua a non taggare il fidanzato, forse per mantenere un po' di sano mistero su di lui...