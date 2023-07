La 58enne è molto dispiaciuta ma puntualizza: “Sono certa abbia già altri progetti”

“L’ho ringraziata fortemente perché ho lavorato molto con lei”

Vladimir Luxuria è dispiaciuta per l’uscita di Barbara d’Urso dal suo talk storico, ufficializzata con un comunicato stampa da Mediaset. La 58enne ha sentito la conduttrice dopo la cancellazione di Pomeriggio Cinque. “Se è affranta? Preferisco non entrare nel merito”, commenta a Fanpage.

Vladimir Luxuria ha sentito Barbara d'Urso dopo la cancellazione di Pomeriggio Cinque: ''Se è affranta? Preferisco…''

“Con Barbara d’Urso ci siamo scritte. L’ho ringraziata fortemente perché ho lavorato molto con lei. Mi ha sempre dato molto spazio in tutte le sue trasmissioni: da 'Domenica Live' a 'Live – Non è la D’Urso'. A 'Live', in particolare, ha continuato ad andare in onda durante i mesi della pandemia essendo sotto testata giornalistica. In quel periodo ho lavorato grazie a lei che mi chiamava tutte le settimane. Mi sento davvero di ringraziarla, di ringraziare lei e i suoi autori, da Barbara Calabresi a Ivan Roncalli. Mi hanno sempre permesso di esprimermi liberamente su qualsiasi argomento!", spiega Luxuria.

“Ero convinta che Barbara tornasse a 'Pomeriggio Cinque' perché nell’ultima puntata aveva dato appuntamento a settembre. Non so cos’è accaduto e non entro nel merito ma sono sicura che una come lei, che sono andata ad applaudire anche a teatro, avrà tantissime altre opportunità”, aggiunge l’ex opinionista dell’Isola dei Famosi.

“L’ho ringraziata fortemente perché ho lavorato molto con lei”, commenta la 58enne

Quando le si domanda se l’abbia sentita affranta, Vladimir chiarisce: “Preferisco non entrare nel merito, ma sono certa che abbia già altri progetti”. Anche lei si è accorta della virata di Mediaset verso contenuti in cui non ci sia spazio per il trash: “All’Isola dei Famosi ho avvertito un’attenzione a non cadere nell’esagerazione, nell’eccesso morboso, in un linguaggio offensivo. Questo l’ho notato quindi sì, credo si stia tendendo verso una maggiore moderazione”. E comunque rimasta sorpresa dalla decisione dell’azienda sulla 66enne.

Su Barbara rivela: “Ho visto che sta prendendo lezioni di danza. Mi ha presentato il suo insegnante di danza durante i festeggiamenti per il suo ultimo compleanno. Lei è una che si dà molto da fare, fa tanta attività fisica. Mi sembrava molto presa anche da danze più caraibiche”. Molti vorrebbero la d’Urso tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle: “Perché no? Ci sono dei rumors anche lì. Qualcuno la vede come giudice, qualcun altro come concorrente”.

E' molto dispiaciuta per la 66enne ma puntualizza: “Sono certa abbia già altri progetti”

C’è chi ha notato il silenzio degli altri colleghi intorno alla vicenda d’Urso. Luxuria precisa: “Credo che i più afflitti saranno proprio quelli che hanno scritto editoriali contro di lei. Barbara era la conduttrice di un programma nazionalpopolare. L’ho sempre vista attentissima, dava indicazioni perfino sulle inquadrature. E voglio dire un’altra cosa: ha sempre trattato bene tutti quelli che hanno lavorato con lei. Truccatori, parrucchieri, autori. Non l’ho mai vista avere un atteggiamento irrispettoso verso i lavoratori. Credo sia un aspetto importante, che dà valore all’umanità di una persona. Poi, certo che Barbara d’Urso è divisiva, può piacere o no, ma le va dato atto del modo in cui ha trattato le persone con le quali ha lavorato gomito a gomito”.