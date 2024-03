''Dice di aver appena compiuto 50 anni ma non le credo'': Mel B accusa l’ex compagna delle Spice Girls Geri Halliwell di mentire sull’età

La 48enne sostiene di non sapere realmente quale sia l’età della collega

Geri ufficialmente ha 51 anni, ma Mel B ritiene che non sia vero

Ecco cos’ha detto in un podcast parlando dell’ex compagna di band

Melanie Brown, meglio nota solo come Mel B, ha affermato di non credere che la collega Geri Halliwell abbia l’età che dice di avere.

Le due sono state a lungo compagne di band nelle ‘Spice Girls’ e sebbene abbiano girato il mondo insieme, la 48enne Mel ha spiegato di non sapere esattamente quanti anni abbia realmente Geri, che ufficialmente ha 51 anni.

Mel ha detto che Geri quando erano in tour faceva di tutto per evitare che il suo passaporto potesse finire sotto gli occhi delle sue compagne. Si accertava sempre che fosse ben protetto.

Mel B, 48 anni, e Geri Halliwell, ufficialmente 51: la prima non crede che la seconda abbia davvero quell'età e presumibilmente pensa sia più grande

Ospite del podcast "So Wrong It's Right" di Olivia Attwood, la Brown ha sottolineato di pensare che sia sbagliato mentire sulla propria età.

Ha detto: “Beh nessuno sa quanti anni ha Geri. Nessuno ha visto il suo passaporto. Voglio dire, so che abbiamo viaggiato per il mondo, ma non so ancora quanti anni abbia”.

“Lei sostiene di aver appena compiuto 50 anni, ma non le credo”, ha poi aggiunto.

Mel ha poi affermato che sicuramente ci sarà presto una reunion delle Spice Girls, anche se non ha saputo dare una data e ha escluso possa avvenire al prossimo festival di Glastonbury in estate.

Le Spice Girls riunite anni dopo il successo del millennio scorso

Nel frattempo la mamma di tre figli, ovvero Phoenix, 25 anni, Angel, 16, e Madison, 12, ha recentemente conquistato le pagine di molti giornali quando ha confessato di aver iniziato a fare la spessa nei discount per potersi permettere una casa.

Mel infatti dopo l’ultimo turbolento divorzio ha perso gran parte della sua fortuna e ha dovuto lavorare sodo e mettere da parte più soldi possibile per avere a disposizione un deposito sufficiente ad ottenere un mutuo e acquistare una casa nella sua Leeds, nel Regno Unito, paese in cui le proprietà immobiliari hanno prezzi alle stelle.