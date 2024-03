''Mi hanno trovato un tumore al cuore'': Flavio Briatore ricompare dopo 10 giorni e rivela cosa gli è successo

L’imprenditore 73enne è stato operato immediatamente dopo la scoperta

Al San Raffaele di Milano gli è stata tolta la massa tumorale benigna

Al suo fianco per tutto il tempo c’è stata l’ex moglie Elisabetta Gregoraci

Flavio Briatore ha rivelato che gli è stato trovato un tumore al cuore.

L’imprenditore, 73 anni, nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 28 marzo, è ricomparso su Instagram dopo una lunga assenza. Ha svelato cosa gli è accaduto.

Dieci giorni fa era andato a fare un checkup al San Raffaele di Milano. Gli esami diagnostici hanno trovato una massa nel cuore. Si trattava di un tumore.

Così Briatore è stato sottoposto immediatamente a un intervento per rimuovere la massa, di natura benigna.

Flavio Briatore, 73 anni, ha rivelato di essere stato immediatamente operato dopo la scoperta della massa tumorale al cuore

In un video, in cui appare con cappellino e occhiali da sole, ha anche voluto nominare l’ex moglie Elisabetta Gregoraci per ringraziarla del sostegno ricevuto da lei, che è rimasta sempre al suo fianco.

“Dieci giorni fa sono stato al San Raffaele per fare un checkup di routine e mi hanno in quel momento trovato un tumore benigno nel cuore”, ha spiegato.

“Sono intervenuti subito. Sono qui che ve lo racconto. Sono stato dieci giorni al San Raffaele. Sono sparito da tutti i social”, ha aggiunto.

“Volevo ringraziare tutta l’equipe del San Raffale perché sono stati geniali, bravissimi”, ha continuato.

L'imprenditore ha ringraziato l'ex moglie Elisabetta Gregoraci che gli è stata sempre vicina in questi giorni

Quindi le parole verso l’ex moglie e madre di suo figlio Nathan Falco: “Devo ringraziare Elisabetta Gregoraci che è stata con me sempre in tutto questo periodo”.

“Anche mio figlio che è venuto da Monaco a trovarmi in ospedale a Milano. Ho avuto tantissimi amici vicino”, ha proseguito.

Poi un messaggio per la prevenzione: “La cosa più importante è fare prevenzione, fare un checkup tutti gli anni. Io l’avevo fatto due anni fa, questo tumore benigno non c’era, e quest’anno c’era. Non dobbiamo trascurarci, la prevenzione è fondamentale”.

“Dopo dieci giorni di ospedale da domani si ricomincia”, ha concluso.

Briatore ha voluto mandare un messaggio per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione

Nella didascalia che accompagna la clip, altri dettagli dell’intervento: “Avevo una massa benigna che è stata rimossa con un intervento mininvasivo, usando una tecnica endoscopica”.



“L’intervento è perfettamente riuscito, ed io ringrazio calorosamente il Prof. Francesco Maisano, il Team della Terapia Intensiva Cardiochirurgica e del mitico Reparto 1° Q del San Raffaele”, ha concluso nella nota.