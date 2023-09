''Con Ilaria non c'è stato un giorno in cui non sono stato felice'': la dichiarazione d'amore in diretta tv di Gigi Buffon spiazza tutti

Al Tg1 l’ex portiere juventino, Capo Delegazione Nazionale Italiana, si lascia andare sulla D’Amico

Gigi Buffon, solitamente molto riservato nelle questioni private, stavolta spiazza tv con una dichiarazione in diretta tv. Al Tg1 l’ex portiere juventino, ora nominato Capo Delegazione Nazionale Italiana, si lascia andare sulla D’Amico e svela: “Con Ilaria non c’è stato un giorno in cui non sono stato felice”.

Prima si parla di calcio e della nuova avventura con gli Azzurri, con cui lui nel 2006 ha vinto un mondiale a Berlino. Il 45enne è entusiasta di lavorare con il ct Luciano Spalletti, arrivato dopo l’addio di Roberto Mancini. Immancabile la domanda sul prossimo matrimonio con la giornalista 50enne. I due, insieme da 10 anni, sono genitori di Leopoldo Mattia, 7 anni. Dai loro precedenti legami sono nati Louis Thomas, 15 anni, e David Lee, 13, avuti dall'ex calciatore da Alena Seredova, e Pietro, 12 anni, che l’ex volto di Sky Sport ha messo al mondo con l'ex Rocco Attisani.

Le nozze, come svelato dalla D’Amico al Corriere della Sera una settimana fa, saranno celebrate nel 2024. La proposta di nozze di Gigi è arrivata lo scorso gennaio. Buffon sui fiori d’arancio confida: “Quello che conta ciò che c’è dietro a questa festa, ed è quello che mi rende più felice e che mi rassicura anche per il mio futuro di vita”.

Quando gli si sottolinea come il sì rappresenti un momento di grande gioia, Gianluigi ammette: “Devo dire che con Ilaria non c’è stato un giorno in cui non sono stato felice”.

La D’Amico al quotidiano sul matrimonio con il compagno ha detto: “Serve almeno un po’ di tempo per organizzare. Ci eravamo detti di farlo a giugno 2024, con calma. Poi è arrivato il nuovo impegno di Gigi con la Nazionale. E quindi rischieremmo, con gli Europei, di sposarci in una birreria bavarese... Scherziamo e diciamo che siamo come Renzo e Lucia. Vedremo, magari anticiperemo, ma sarà di certo un momento intimo, senza clamore”.