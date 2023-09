Gli ascolti premiano il debutto della giornalista: è solo curiosità o riuscirà a fidelizzare il pubblico a casa?

Myrta Merlino debutta per la prima volta su Canale 5, conduce la prima puntata di Pomeriggio 5 inaugurando, dopo ben 15 anni di d’Urso, un nuovo corso. Saluta chi l’ha preceduta. “Ciao Barbara e grazie”, dice emozionata. Ma piovono subito le critiche degli addetti ai lavori e sul web è polemica per il gobbo. La 54enne legge quel che deve dire su un grande cartellone di carta, lo scatto finisce sui social e subito tutti si scatenano. “In bella vista il gobbo cartaceo e le telecamere dietro, neanche una tv locale sta a questi livelli”, scrivono in molti esterrefatti. E ancora: “Myrta usa un gobbo, Barbara d'Urso non lo avrebbe mai fatto. Datele la cartellina…”.

''Ciao Barbara e grazie'': Myrta Merlino conduce la prima puntata di Pomeriggio 5 dopo 15 anni di d'Urso, ma è polemica per il gobbo

Gli ascolti premiano la giornalista. Conquista il 21.37% di share nella prima parte (dalle 16.55 alle 17.44). La seconda parte, in onda dalle 17.48 alle 18.25, è stata vista da 1.572.000 spettatori netti con il 19.33% di share. Il segmento dei saluti finali totalizza 1.482.000 spettatori netti, 16.57% di share. I critici, che storcono il naso, si domandano se sia solo curiosità e attrattiva per la novità televisiva o se Myrta riuscirà a fidelizzare il pubblico da casa, orfano di Carmelita.

La Merlino adotta un look estremamente chic: indossa un completo giacca, pantalone e top total white. Anche le scarpe sono bianche. E’ ancora titubante, ma cerca di darsi una spinta per la nuova avventura. “Che emozione! Le prime sono sempre cariche di emozione. Questa è una prima volta che non dimenticherò mai - esordisce - E' tutto nuovo. Prima volta a Pomeriggio 5, prima volta il pomeriggio, prima volta in una nuova casa, Canale 5. Un nuovo pubblico. Dalla mia vita passata vi porterò il mio amore per questo lavoro, la mia passione. Vi racconterò la realtà con onestà, rigore e rispetto. E soprattutto sarò sempre dalla vostra parte”.

"Dal Covid non ho più avuto il pubblico. Ho tanto bisogno del contatto umano, sono tutte facce amiche, già vi conosco ormai. Oggi ci sono anche alcune mie amiche, per farmi forza - continua Myrta - E poi il pubblico a casa, un nuovo pubblico. Diventerete casa mia e spero che questa diventerà casa vostra. Noi abbiamo voglia di raccontarvi l'Italia, di raccontarvi il Paese nella sua pancia, nella sua testa”.

Arriva il saluto a chi l’ha preceduta a lungo nel programma: “Per prima cosa voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto questa trasmissione con successo. Ciao Barbara e grazie”.

Si parte con nuovo opinionisti seduti in prima fila con il pubblico in studio alle spalle, un ospite di rilievo come Claudio Amendola e tanta cronaca. I detrattori accusano Myrta si apparire come un “pesce fuor d’acqua”. La rimproverano per essersi ‘dursizzata’ per la prima. Quelli più buoni e pazienti dicono che le serve tempo per crearsi un’identità nuova in un programma che finora aveva avuto un solo volto. Solo il tempo racconterà chi ha ragione.