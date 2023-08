Diletta Leotta si gode le ultime ore prima di diventare mamma: baci, sole e amore con Loris in Sicilia, foto

I due innamoratissimi a Ortigia: il 16 agosto dovrebbe nascere la bebè

Pancione di 9 mesi e tantissima gioia nel cuore per entrambi

Diletta Leotta si diverte nella sua Sicilia. E’ piena di gioia e si gode le ultime ore prima di diventare mamma con il fidanzato Loris Karius. I due si lasciano andare, tra baci e tanto amore, sotto il sole caldo di Ortigia fanno una passeggiata e si regalano anche una mini gita sul gozzo.

Diletta Leotta si gode le ultime ore prima di diventare mamma: baci, sole e amore con Loris in Sicilia

Il 16 agosto, il giorno in cui la conduttrice Dazn compie 32 anni, dovrebbe nascere anche la sua bambina di cui non ha ancora scelto il nome. “Prima voglio guardarla negli occhi, ho deciso di fare così, ho deciso di seguire l’istinto”, ha confessato a La Gazzetta dello Sport. Anche il portiere 30enne concorda con lei. Non vedono l’ora di poter stringere tra le braccia la piccola. Il parto è previsto a Milano, città dove vive.

Vestitino bianco, pancione esplosivo, Diletta è un incanto. Con lei ha sempre al seguito il suo cagnolino, Lillo, un tenero volpino di Pomerania, da cui è inseparabile. Karius per alcuni giorni ha dovuto lasciarla sola, impegnato con la ripresa degli allenamenti col Newcastle. Il calciatore, però, appena ha un istante libero, vola in Italia da lei.

La conduttrice 31enne a Ortigia col calciatore 30enne e il suo cagnolino, Lillo: pancione esplosivo di 9 mesi

La Leotta si rilassa in attesa di partorire e con il compagno si regala una gita inaspettata. Non tornerà subito in tv. “Dovrò vedere le prime settimane di Serie A seduta sul divano. Ma non so quanto riuscirò a stare tranquilla”, ha spiegato al quotidiano sportivo.

Le vacanze sono agli sgoccioli: la bambina dovrebbe nascere il 16 agosto

Sulla reazione dei fan, abituati a considerarla un’icona sexy, e che invece ora la vedranno madre, dice: “Sicuramente cambierà la percezione che avranno di me ma è giusto che sia così. Tutti cambiano nel corso della vita e anche io cambierò così come cambierà la percezione che chi mi segue da anni avrà di me ma è naturale”.