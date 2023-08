Diletta Leotta porta la figlia neonata Aria a conoscere la cuginetta: la tenera foto dell'incontro in famiglia

La conduttrice 32enne e Loris Karius con Mirko Manola, la moglie Irene e la piccola Sveva

Il fratello della siciliana ha un altro cognome perché i due hanno padri diversi

Diletta Leotta, raggiante da mamma, condivide nelle sue storie sul social una tenera foto di un emozionante incontro in famiglia. La conduttrice Dazn porta la figlia neonata Aria a conoscere la cuginetta. La 32enne posa con la bimba in braccio accanto al compagno Loris Karius, 30 anni. Vicino a lei ci sono il fratello Mirko Manola, 44 anni, famoso chirurgo plastico, con la moglie, la dottoressa Irene Simeone, specializzata in genetica oncologica e medicina clinica, e la loro piccola Sveva, nata il 3 luglio scorso.

Aria ha poco più di un mese di differenza dalla cugina: è venuta al mondo il 16 agosto, il giorno in cui Diletta ha spento le candeline. D’ora in poi in casa si celebrerà un compleanno doppio.

La Leotta è felice come non mai. E’ attaccatissima a Mirko che, come lei, vive a Milano. I due portano un cognome diverso perché hanno la stessa madre, Ofelia Castorina, ma due padri diversi. La siciliana è figlia di Rori, avvocato civilista. Manola è invece figlio del primo marito della donna, anche lui medico.

I due hanno anche una sorella, Ambra, 35 anni. Si è detto, tra l’altro, che anche il padre di Diletta parrebbe aver avuto una precedente relazione dalla quale è nato un altro figlio, ma finora l’incontro con lui e il resto della ‘family’ non c’è ancora stato.