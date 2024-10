La conduttrice 33enne ripensa a quando ha detto di sì a Loris Karius il 22 giugno scorso a Vulcano

E’ stato un anno incredibile per la siciliana, orgogliosa del suo percorso

Diletta Leotta in tv non parla solo della prossima conduzione de La Talpa. A Verissimo si commuove raccontando i dettagli delle sue nozze estive. La 33enne ripensa a quando ha detto di sì a Loris Karius, padre della sua Aria, un anno compiuto il 16 agosto, il 22 giugno scorso a Vulcano. “Vorrei spingere un pulsante e tornare a quel momento”, confessa.

''Vorrei spingere un pulsante e tornare a quel momento'': Diletta Leotta si commuove in tv raccontando i dettagli delle sue nozze estive

“Il giorno del mio matrimonio, mio papà era emozionatissimo, però, era davvero felice, tanto”, racconta la siciliana. E aggiunge emozionata: “Per me è stato un turbinio di emozioni difficili da spiegare, tutti mi dicevano che sarebbe stato un giorno meraviglioso ma velocissimo. Mi sono goduta tutto al massimo e, dopo la nascita di Aria, è stato il giorno più bello della mia vita. Io ho scelto di sposarmi a Vulcano perché ci tengo tanto alle mie radici. Vorrei avere un pulsante per tornare indietro nel tempo e rivivere tutto”.

Il marito è il suo tutto, insieme alla figlioletta. “Tra me e Loris è stato un colpo di fulmine: appena l'ho visto ho detto: ‘Lui sarà il padre dei miei figli’. E’ successo ed è stato tutto molto veloce ma non avrei potuto chiedere di meglio. Stiamo benissimo insieme, ovviamente, non è sempre facile perché dobbiamo prendere le misure e crescere insieme, ma stiamo trovando un bell'equilibrio. Magari ci sarà il momento in cui lui dovrà partire e andare all'estero ma siamo preparati anche per questo perché lo abbiamo già fatto”, chiarisce la Leotta.

“E’ stato un anno pieno, bellissimo e credo che, a volte, bisognerebbe fermarsi e riflettere... Devo dire che sono tanto felice in questo momento della mia vita”, rivela. La presentatrice poi sulla bimba dice: “Aria sta crescendo a una velocità incredibile, io non vorrei perdermi nemmeno un minuto con lei. Ad esempio, in questo periodo sono stata lontana da casa per alcune settimane per La Talpa ed è stato difficilissimo lasciarla, quando sono tornata lei camminava. Io sono felicissima del suo rapporto con Loris perché è un papà molto presente, è stata con lui in Germania e sono molto legati. La nostra bambina ci sta facendo crescere e sta rinforzando ogni giorno di più il nostro amore, sono felicissima perché ci aiuta anche mia mamma che è una nonna rodata, dato che ha 9 nipoti”.

La figlia sta imparando addirittura tre lingue: “Da me sta imparando l'italiano, dal papà il tedesco e, poi, l'inglese perché io e Loris comunichiamo così”.