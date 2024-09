''Per fare Ballando sono dimagrito 13 chili'': il giornalista Alain Friedman racconta perché ha accettato l'offerta di Milly Carlucci

Ha iniziato una dieta proteica il 29 luglio scorso per farsi trovare pronto in posta

Nello show di Milly Carlucci, che partirà il 28 settembre, danzerà in coppia con Giada Lini

Giornalista di fama mondiale, considerato un’autorità nel campo dell’economia e della geopolitica. Ha lavorato alla Casa Bianca e al Pentagono. Ora il 68enne si cimenterà in pista i sabati sera su Rai1 accanto a Giada Lini, la sua insegnante. Alain Friedman al Corriere della Sera racconta perché ha accettato l'offerta di Milly Carlucci e confessa: “Per fare Ballando sono dimagrito 13 chili”.

Alan confida i motivi per cui ha detto di sì, sono tre: “Il primo è Milly Carlucci, una donna super simpatica, super intelligente, e a me l’intelligenza affascina sempre, una grande protagonista della vecchia scuola Rai che dirige questo programma, e lo dico in senso positivo, come un sergente maggiore”.

Il 68enne prima era molto più rotondo

Il secondo motivo è semplice: “Ho discusso a lungo con mia moglie Gabriella e siamo arrivati alla conclusione che nella mia vita ho fatto tante cose con il mio cervello, ma non ho mai fatto nulla con il mio corpo. Mi piacciono le sfide e penso sia una sfida interessante usare il mio corpo per uscire dalla mia confort zone. E questa è un’esperienza che mi porta molto fuori dalle mie abitudini”.

Ora è invece un vero figurino

Il terzo motivo riguarda pure il compenso e non solo. Friedman chiarisce: “Beh, ho chiesto a Milly se avevo capito giusto: tu mi paghi bene e io devo perdere chili? Mi sembrava un ottimo affare, soprattutto rispetto all’idea di andare in una spa, tipo Mességué o Chenot, dove pago mille euro per ogni chilo che perdo. Posti dove in 4 giorni perdo 4 chili e 4 mila euro, mangiando niente”.

“Sono cronicamente obeso, o sovrappeso, cosa che insieme con il mio accento americano, è spesso frutto di prese in giro da parte di chi non mi ama. Mi chiamano Ollio, ma sono stato chiamato anche don Lurio e Dan Peterson. Tutti personaggi molto pop, ma confido che a Banca Intesa non mi chiamino così…”, aggiunge Alan. Poi confida quanti chilogrammi ha buttato giù: “Ho iniziato una dieta proteica il 29 luglio dopo un’ultima cena a base di porchetta. Non ho mangiato nessun carboidrato, niente pasta, pizza, pane; nessun dolce, zero zuccheri e alcol. Solo carne, pesce, verdura e yogurt. E ho perso 13 chili”. Ora, con l’allenamento, sicuramente, continuerà a perdere e diventerà un vero figurino.