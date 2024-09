La 48enne è finita sotto i ferri d’urgenza il 24 dicembre del 2000

Al Grande Fratello si lascia andare tra le lacrime: piangono anche le amiche di Non è la Rai

Alfonso Signorini la chiama in Mistery insieme alle sue amiche di Non è la Rai, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere. Ilaria Galassi lì racconta dell'aneurisma che le è quasi costato la vita. Ripercorre quei tragici momenti con gli occhi pieni di lacrime. “Sono stata operata per 10 ore”, svela. Pure le altre piangono commosse.

''Sono stata operata per 10 ore'': Ilaria Galassi di 'Non è la Rai' racconta dell'aneurisma che le è quasi costato la vita

Ilaria si è aperta nel Confessionale. Signorini le mostra le immagini. “E’ successo che ho avuto un aneurisma congenito, mal di testa, sono svenuta, vedevo delle immagini, persone che non c'erano quindi c'era qualcosa che non andava e sono stata operata per dieci ore il 24 dicembre del 2000”, dice la Galassi.

La 48enne è finita sotto i ferri d’urgenza il 24 dicembre del 2000



“Ero in macchina stavo andando ad uno spettacolo, mi chiamano per dirmi che Ilaria aveva avuto questa cosa grave e che rischiava la vita”, svela la Petrarolo sempre in Confessionale. E aggiunge: “Mi ricordo che sono andata da lei, aveva i capelli rasati, dimagrita tanto, questo sguardo perso nel vuoto, tu vorresti dirle Ilaria ce l'hai fatta, ma in quel momento non capisce”. “La paura è stata grande, avevamo il terrore potesse succedere qualcosa di irreparabile”, sottolinea la Cecere.

Al Grande Fratello si lascia andare tra le lacrime: piangono anche le amiche di Non è la Rai

Lei all’inizio non le riconosceva, era persa, con anche difficoltà di parola. Poi, piano, piano, è tornata alla normalità. Oggi Ilaria ha acquisito una nuova consapevolezza: “Ho assaporato la morte, vivo con una leggerezza importante. Io ho avuto una seconda possibilità di vivere. A me di fare la vittima, oddio ho avuto un aneurisma, posso dire io sono viva, è diverso. Sono viva”. Al GF sono tutti emozionati dal suo racconto e l’applaudono.