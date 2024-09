I due in strada si abbracciano come fossero grandi amici: le tensioni per i presunti tradimenti di lui sono superate

A dicembre 2023 lei in tv lo aveva accusato di numerose scappatelle, ora pare tutto passato

Hanno un figlio che 11 anni che adorano insieme. Per il suo bene anche le cose brutte, quelle che li hanno portati ad allontanarsi dopo ben due ritorni di fiamma, diventano ininfluenti. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati paparazzati in grande sintonia a Milano. Le foto le pubblica Gente. Gli scatti testimoniano che il loro rapporto ormai è davvero sereno come i due raccontano.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino paparazzati in grande sintonia: il loro rapporto ormai è davvero sereno come raccontano

La showgirl, che oggi compie 40 anni, e il conduttore 34enne si abbracciano in strada, come fossero due ‘amiconi’. I volti sono sorridenti e distesi. I due si incontrano alla fermata dello scuolabus che riporta a casa Santiago, il primogenito dell’argentina, madre pure di Luna Marì, 3 anni, avuta dall’ex Antonino Spinalbese. Si trovano in zona Garibaldi, vicino al nuovo appartamento della Rodriguez.

Stefano è venuto a prendere il pargolo per passare un po’ di tempo col ragazzino. Vede Belen e la saluta con grande calore. L’ex ballerino poi si intrattiene pure con l’ex suocera Veronica Cozzani: tra tutti armonia e risate. Il clima è decisamente disteso.

I due in strada si abbracciano come fossero grandi amici: le tensioni per i presunti tradimenti di lui sono superate

E pensare che solo a dicembre 2023 Belen in tv, a Domenica In, aveva accusato De Martino di numerose scappatelle mentre era legato ancora a lei. Adesso è tutto passato. Lui recentemente sull’ex moglie ha detto: “Il mio rapporto con Belen? Devo dire la verità, va tutto benissimo, la saluto e lei risponde sempre, quindi tutto bene. Abbiamo una relazione molto tranquilla come due genitori separati e cordiali. Quindi va bene e non ci sono problemi”.

Lei solo pochi giorni fa al Corriere della Sera ha rivelato: “Oggi siamo in buoni rapporti, abbiamo un figlio insieme, non si può non essere civili. E’ complicato stare insieme, una volta separarsi era motivo di vergogna, oggi si cambia in fretta. Sono stata bene con i fidanzati che ho avuto, ma non è facile quando hai figli da altri uomini”.