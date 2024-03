''Dolori privati, vorrei essere più serena, è un periodo di m…'': Chiara Ferragni torna a mostrarsi con le lacrime agli occhi e svela cosa la fa andare avanti

La 36enne rientrata da New York è corsa a riabbracciare i figli, la sua fonte di gioia in questo momento

Con Fedez le cose non vanno, il suo business ha subito un pesante shock, è un periodo di ‘m…’

Chiara Ferragni è tornata a parlare con le lacrime agli occhi di questo periodo di ‘mer…’ per lei.

L’influencer 36enne è da mesi nell’occhio del ciclone per lo scandalo della beneficenza (in primis per il caso Balocco) e adesso anche la sua vita privata sembra stare disgregandosi giorno dopo giorno.

Chiara Ferragni, 36 anni, spiega che per lei è un periodo di m...

Con Fedez, il padre dei suoi due figli, c’è una crisi piuttosto seria. Forse il matrimonio è finito per sempre, o forse c’è uno spiraglio per recuperare il rapporto.

Ha ammesso che le cose non vanno in alcune Stories.

Rientrata da pochi giorni da New York è subito corsa dai suoi figli: “Sono andata a prendere i bimbi a scuola e li ho portati al lunapark che è una delle attività che mi piace fare di più con loro, portarli al parco, sul trenino, così... E’ stato bellissimo il momento in cui li ho visti. In questi momenti essere genitori ti salva un po’ la vita, veramente”.

Appare di nuovo con le lacrime agli occhi sul social

Quindi ha spiegato di voler ora interagire con più frequenza con i suoi quasi 30 milioni di follower: “Voglio rispondervi di più nei post. Tutti mi hanno chiesto di questi meeting a New York. Per me è un progetto nuovissimo che non ho mai fatto prima. Dita incrociate, tra qualche mese si saprà se è andato tutto bene e ve lo dirò in maniera ufficiale. In tutta questa me**a di questo periodo spero che ci siano cose nuove per avere stimoli nuovi”.

“Quando dico me**a non dico solo per la cosa pubblica, ma lo dico perché è un periodo veramente doloroso privatamente. Cerco di non parlarne più di tanto ma è pesante. Capitemi se ogni tanto pubblico meno e sono nei miei pensieri”, ha aggiunto.

Non vuole più nascondere la realtà: le cose non vanno bene

“Faccio quello che posso, a volte sono più in up e altre più in down. Penso sia giusto farvi vedere anche questa parte, non posso dirvi tutto e raccontarvi tutto, non mi va neanche di dirvi tutti i motivi per cui sto male. Ma non penso sia giusto neanche fingere che tutto vada bene e io sono felice come una Pasqua e forte. A volte vorrei essere solo meno forte e un po’ più serena”, ha concluso.