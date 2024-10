''Ti avrei voluto incontrare prima, ti amerò per sempre'': Dove Cameron celebra un anno d’amore con Damiano David postando foto private inedite

Il rocker la ringrazia e risponde: “Grazie a Dio pensi che io sia carino”

Trecentosessantacinque giorni insieme, legati più che mai. Dove Cameron celebra un anno d’amore con Damiano David postando foto private inedite. L’attrice e cantante 28enne dedica al fidanzato parole importanti. “L’anno più veloce della mia vita. Vorrei solo averti incontrato prima. ti amerò per sempre”, scrive. Accompagna le sue frasi con tanti scatti in cui è con il rocker dei Maneskin, che ora si è preso una pausa dalla band per fare un’esperienza da solista. Il 25enne romano le risponde, onorato dal sentimento che lei prova per lui: “Grazie a Dio pensi che io sia carino”.

Sono giovani, belli e innamoratissimi. Damiano in tv, ospite a Che tempo che fa su Nove per presentare il suo primo singolo in cui canta da solo, “Silverlines”, si è lasciato andare a qualche confidenza sul suo rapporto con la statunitense da milioni di followers. “Lei è a Los Angeles, io a Roma, ma stiamo pensando di andare a vivere insieme”, ha detto a Fabio Fazio. Non ha specificato chi dei due ‘traslocherà’, cambiando vita e abitudini. I fan ipotizzano, però, che sarà David a trasferirsi accanto a Dove negli Usa, in California.

La loro storia è iniziata nell’autunno 2023. Furono avvistati mentre lasciavano l'Espaco Unimed di San Paolo del Brasile dove Damiano si era esibito conla sua band. Poi è arrivato il primo bacio, rispreso da un’ammiratrice e fatto circolare sui social, era metà ottobre 2023. Gli avvistamenti si sono via, via susseguiti, fino al debutto ufficiale di coppia lo scorso maggio al Met Gala 2024. Da allora la relazione è diventata ufficiale.

Dove lo scorso giugno su Damiano, che prima di lei è stato legato a lungo a Giorgia Soleri, ha detto: “Passi due minuti intorno a lui e ti rendi conto che è la persona più gentile, più generosa, più innocente e più generosa. Lui è semplicemente un'anima bella e sensibile, come un gentiluomo, un angelo, un orsacchiotto degli anni ‘50. E’ la persona migliore che abbia mai incontrato in vita mia”.