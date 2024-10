''Non sapevo che eravamo una coppia aperta'': Chiara Ferragni parla del tradimento di Fedez con Taylor Mega in tv

Valerio Staffelli le consegna il Tapiro d’Oro numero 1500: l’aspetta in aeroporto

La 37enne, di ritorno da un viaggio su un volo di linea, si apre sulla spinosa questione

Lei era all’oscuro di tutto. Chiara Ferragni parla del tradimento dell’ex marito Fedez con Taylor Mega, ex di Tony Effe, in tv. “Non sapevo che eravamo una coppia aperta”, dice a Valerio Staffelli. L’inviato di Striscia la Notizia l’attende in aeroporto a Milano per consegnarle il Tapiro d’Oro numero 1500: la 37enne, di ritorno da un viaggio su un volo di linea, alla fine si apre un po’ sulla spinosa questione riguardante il 34enne.

“Cosa ho fatto?”, esclama l’imprenditrice nel vedere Staffelli. “Sarà attapirata dato che l’hanno rinviata a giudizio”, replica lui, riferendosi alla questione riguardante il pandoro-gate e non solo. “Non mi hanno rinviato a giudizio ancora! - ribatte Chiara - Speriamo… non ‘menare sfiga’, dai!”. Poi prende tra le mani il Tapiro: "Grazie, questo l’accetto”.

Valerio le fa notare che ha viaggiato su un volo di linea, mentre prima prendeva spesso jet privati. “Io viaggio sempre su voli di linea, dimmi una volta che sono andata in jet privato”, ribatte la Ferragni. Mentre pronuncia queste parole si vede un’immagine postata sui social dalla fashion blogger scattata su un aereo privato…

L’inviato non demorde. Le chiede dei bodyguard di Fedez che a volte l’accompagnavano, ora finiti in manette. “Io conosco un bodyguard di Federico che però non è mai stato il mio bodyguard”, risponde lei. “Ma lei ha più paura di quei bodyguard o della mamma di Federico?”, gli domanda sarcastico Staffelli. La fama di Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, manager e ombra del rapper, lascia spazio alla battuta. La Ferragni sorride sconsolata: “Che domanda assurda, per favore…! Non si può avere paura di nessuno”. Poi sulla beneficenza sospetta afferma scherzosa: “Quest’anno niente pandori, panettoni per tutti”.

Si arriva alla questione Taylor Mega. Valerio le domanda se sia vero quanto rivelato dall’influencer, che lei e Fedez erano un coppia aperta. “Anche con il suo nuovo compagno (Silvio Campara, ndr.) è una coppia aperta?”, chiede. “Innanzitutto non siamo stati mai una coppia aperta, o almeno se di coppia aperta si parla quando uno tradisce e l’altro no, non lo sapevo di essere una coppia aperta”, confida Chiara. Per chiudere, Staffelli le pone un ultimo quesito: “Come mai Fedez ha chiamato il suo cane Silvio?”. Stranamente è proprio il nome di quello che parrebbe il nuovo uomo accanto a lei. Chiara non si scompone: “Credo che sia per Silvio Berlusconi”. E si chiude qui.