Emma Marrone come una star a Los Angeles: i paparazzi la seguono per le vie di Beverly Hills durante lo shopping, foto

La cantante 40enne è volata in California qualche giorno fa, affrontando la paura di volare

Negli Usa si diverte in attesa di tornare sul palco a novembre con il suo tour

Emma Marrone si prende una pausa negli Usa. La cantante 40enne è come una star a Los Angeles, dove alloggia, mentre in strada, nella lussuosissima Beverly Hills, fa shopping insieme alla sua assistente e inseparabile amica Francesca Savini. La manager, classe 1975, nata a Ferrara è da sempre la sua ‘ombra’. I paparazzi la seguono e scattano all'impazzata.

Emma Marrone come una star a Los Angeles: i paparazzi la seguono per le vie di Beverly Hills durante lo shopping

L’ex volto di Amici è volata in California qualche giorno fa, affrontando anche la sua atavica paura di volare. In aeroporto aveva condiviso con i follower la titubanza nel dover salire in aereo. “Ottimo. Eccoci qua. Ho dormito solo 2 ore. Il piano per crollare in aereo è ancora in piedi. Sono in partenza per Los Angeles. Mi sento bene, va tutto bene, andrà tutto bene. Appena atterro mi faccio viva“, aveva sottolineato ironica.

Tutto è andato per il meglio e ora per un breve periodo Emma ricarica le batterie lontana dall’Italia: look super casual e il desiderio di grande libertà che da sempre l’accompagna. Il tutto in attesa di tornare e riprendere il suo tour. L’11 novembre sarà a Milano, il 14 a Roma e il 17 a Bari: le date ci sono e lei euforica le sottolinea in un post.

La cantante 40enne è volata in California qualche giorno fa, affrontando la paura di volare

Intanto si gode il suo tempo con la complicità di Francesca. In occasione del compleanno della Savini, il 25 giugno, in passato Emma le aveva scritto una dolcissima dedica: “Se i come una sorella per me. La mia migliore amica anche quando litighiamo a morte. Sei la mia guida e sei una delle poche persone che non hanno paura di dirmi la verità anche quando fa male. Sei il mio super Boss. Fai le tagliatelle più buone del mondo. Per me ti getteresti nel fuoco. Anche io per te lo farei. Sempre a prescindere. Il destino ci ha fatto incontrare... ma siamo rimaste unite in tutti questi anni perché entrambe sappiamo ingoiare i bocconi amari e sappiamo trovare la forza per combattere. Resteremo per sempre così. Fianco a fianco. A guardare il cielo. Che a fare le stelle ci pensiamo noi. Ma tu sei il sole. Della mia vita. Per sempre”. Lei aveva replicato: “Ringraziamo il destino sì. Sei gigante e ti voglio un bene dell’anima. Sei speciale”.