Per l’ex gieffina 34enne ci sono solo Barbara Palombelli e Francesco Rutelli

E’ fidanzata da 4 anni con Ailton De Brito, ma non lo ha ancora presentato a mamma e papà

Serena Rutelli, nel 2019 concorrente del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso, torna in tv. Va a Verissimo con i suoi amatissimi genitori adottivi. Spiega ancora una volta di non volere rapporti con la madre biologica, che si fece viva con lei proprio durante il reality show. “Non la perdonerò mai per avermi abbandonata”, sottolinea. Per la 34enne nella sua vita esistono solo Barbara Palombelli e Francesco Rutelli.

''Non la perdonerò mai per avermi abbandonata'': Serena Rutelli in tv con i genitori adottivi spiega di non volere rapporti con la madre biologica

Non ha mai ricontattato chi l’ha messa al mondo, non ha voluto cercarla. Serena spiega: “Anche fuori dal Grande Fratello non ho chiesto di lei. Una mamma non può abbandonare la figlia che ha tenuto nel grembo per nove mesi e ricomparire solo quando la vede in televisione. La mamma è chi ti cresce, chi ti fa studiare, chi ti rispetta. Non voglio avere rapporti con lei, non la perdonerò mai per avermi abbandonata. I miei genitori sono Barbara e Francesco, non chi mi ha abbandonata e maltrattata”.

Il padre, morto di tubercolosi qualche anno fa, la picchiava. Quando la Palombelli e Rutelli decisero di adottare lei e la sorella Monica, le ragazzine, nonostante fossero in un istituto di suore, erano terrorizzate dall’uomo: “Ora ne parlo tranquillamente ma non ci stava con la testa. Io avevo paura che potesse trovarci, era molto violento”. Anche dopo essere stata accolta in famiglia Serena ci ha messo del tempo per tornare alla normalità: “Avevo paura di tutto, perché avevo delle ferite dentro. Quando eravamo a tavola, per quanto ero terrorizzata, parlavo pochissimo. Ma grazie ai miei genitori e a un neuropsichiatra sono riuscita ad acquistare sicurezza”.

“Io le ho sempre lasciate libere, loro sanno che non ho mai messo barriere. Anzi io penso che debbano fare i conti con il passato, però è una loro decisione”, dice Barbara. “Io non perdono - ribadisce la figlia - Ho questo difetto. Sono molto buona ma se tu mi fai qualcosa io non ti perdono. Sono fatta così, non ce la faccio. Mi hanno fatto troppo male”. “Serena quando è venuta a casa nostra aveva avuto delle lesioni fisiche, per fortuna non intime ma la fronte, i denti...era un uccellino caduto dal nido”, aggiunge la conduttrice di Forum.

Rutelli e la Palombelli, genitori biologici di Giorgio, hanno adottato prima Francisco, arrivato dall’Ecuador, e poi Serena e Monica. Sono orgogliosi dei loro ragazzi. Serena è l’unica a non avere figli, è fidanzata, ma non ha ancora presentato il ragazzo, Ailton De Brito, che di lavoro fa il benzinaio, ai genitori. “Lui è un ragazzo molto timido che non vuole entrare in famiglia. Stanno insieme da 4 anni, la vediamo contenta e quindi va bene così”, fa sapere la madre. “Ha un carattere molto particolare e riservato, ma piano piano ce la faremo. Bisogna sbloccarlo”, precisa la ragazza.

Il papà si commuove e racconta: “Lacrime, lacrime… la vita scorre, cambia, si rinnova. Ed è valsa la pena. Barbara e Serena sono state sincere nel raccontare che, con decenni che passano e traiettorie difficili, però la gioia di vederla continuare. Io ho ricordato, ci tengo a dirlo stasera, una volta ero Sindaco d Roma e andammo a trovare Maria Teresa di Calcutta. Avevamo adottato il primo figlio (Francisco, ndr.). Lei mi disse: ‘Voi avrete altri figli’ e io dissi che era impossibile, tra me e me. Dopo pochi mesi arrivò questa segnalazione per le due bambine che sarebbero diventate nostre figlie. Piango, ma è vero. Questo è un motivo di riconoscenza e entusiasmo nella vita”.

Francesco elogia Serena: “La cosa bella di questa ragazza è che lavora, è una persona seria e affidabile, perché loro devono cavarsela da sole al di là di noi”. Barbara svela: "Stiamo bene, siamo sereni. Adesso anche Francisco sta molto bene perché ha avuto per un periodo una dipendenza, ma ora sta bene”.