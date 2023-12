Davide Bonolis, primogenito di Paolo e Sonia Bruganelli, fisicatissimo in spiaggia in Thailandia con la fidanzata: foto

Il 19enne si rilassa sotto il sole caldo di Phuket insieme alla sua Martina

Vacanza romantica per i due che hanno ufficializzato la loro storia con un selfie lo scorso 29 settembre

Davide Bonolis non è rimasto in famiglia. Il primogenito di Paolo e Sonia Bruganelli trascorrerà il Capodanno al caldo. E lo farà col la sua dolcissima metà. Il 19enne sul social condivide alcuni scatti in cui si fa vedere ‘fisicatissimo’ in spiaggia in Thailandia con la sua fidanzata, Martina, che tagga nelle foto. E’ volato al caldo con la ragazza che gli fa battere il cuore: i due hanno ufficializzato la loro relazione amorosa con un selfie lo scorso 29 settembre.

Bonolis Jr. è pazzo della sua ‘MartyFabrii’, questo il nome della fidanzata sui social. Davide e la fidanzata si mostrano in costume sotto i raggi incandescenti di Phuket. Lui sorride accanto a lei, la prende anche in braccio amorevolmente.

Il ragazzo la prende amorevolmente in braccio

Martina dovrebbe essere sua coetanea. In due pezzi, con indosso un bikini color argento, è perfetta. I ‘like’ sul social arrivano a pioggia. Il consenso è unanime. “Siete bellissimi”, gli scrivono tutti. C’è chi sottolinea l’avvenenza della giovanissima: “Mamma mia che bella ragazza wow! Ha un faccino bellissimo”.

Abbracciati, Davide e Martina si tengono stretti, poi si scambiano anche un tenero bacio sulle labbra. Questa è la prima volta che il figlio del presentatore 62enne e della produttrice 49enne, calciatore ex Triestina, ora passato in una squadra di Milano, si concede un viaggio dall’altra parte del mondo da solo, senza famiglia al seguito. E, per di più, accompagnato dalla fidanzatina. La storia deve essere davvero importante per lui: il primo vero amore.