La 30enne smentisce l’ipotesi tradimento: “Semplicemente non eravamo fatti l’una per l’altro”

“In ogni caso non è una cattiva persona, ha delle qualità positive anche lui”

Drusilla Gucci risponde alle domande dei follower. Spiega perché ha lasciato Francesco Chiofalo. La 30enne svela: “Proveniamo da pianeti opposti, ho interrotto io la relazione”. Confida pure cosa le era piaciuto di lui.

''Proveniamo da pianeti opposti, ho interrotto io la relazione'': Drusilla Gucci spiega perché ha lasciato Francesco Chiofalo e cosa le era piaciuto di lui

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi scrive: “Ho deciso di interrompere la relazione perché il sentimento da parte mia era finito e lasciarsi era la cosa migliore da fare. Non c’è stato un motivo scatenante specifico, ma una serie di piccole cose che hanno portato alla fine del mio sentimento. Sicuramente eravamo troppo diversi, non condividevamo passioni e argomenti di alcun tipo. Avevamo principi e obiettivi troppo diversi. Semplicemente si può dire che non eravamo fatti l’una per l’altro, ci è voluto solo un po’ di tempo per capirlo. Ognuno ha bisogno dei propri tempi per arrivare alle verità delle cose, a me ci è voluto un po’”.

Le chiedono cosa abbia trovato in Lenticchio di interessante. “Ci sono cose che non hanno una ragione e una spiegazione razionale precisa - dice la Gucci - Probabilmente ero in qualche modo affascinata dalle nostre diversità e dal nostro provenire da due pianeti opposti. Ho sempre trovato il diverso stimolante e con valore positivo. Sono le persone più diverse da noi che possono farci crescere, scoprire nuove cose, arricchirci interiormente. In ogni caso non è una cattiva persona, ha delle qualità positive anche lui. Poi, però, mi sono resa conto che per costruire una relazione sono fondamentali, per lo meno, delle basi comuni, altrimenti è impossibile. Mi ci è voluto del tempo per capirlo o ammetterlo a me stessa”.

La 30enne fa chiarezza, decisa a mettere un punto sulla questione. La relazione con il 35enne per lei è conclusa

Si vociferava di un addio per colpa di tradimenti, Drusilla smentisce: “Ma figuriamoci, non l’ho mai pensato e onestamente non so perché vada farneticando queste cose. Se veramente avessi avuto un sospetto del genere lo avrei lasciato da tempo immemore, oltretutto non sono mai stata neanche particolarmente gelosa. Gli screen ai quali mi riferisco non riguardano un tradimento, ma dei suoi comportamenti scorretti che ha avuto nel corso di questi due anni. Ma evidentemente non ci arriva proprio, non capisce. In ogni caso non farò vedere niente, perché mi sono già stancata di questa tiritera che non ho neanche iniziato io e che veramente trovo di basso livello e nella quale mi sono lasciata trascinare presa dal momento”.

“Ho intenzione di mettere un punto - chiarisce infine la ragazza riferendosi a Chiofalo - Ho aperto questo box domande perché ha detto talmente tante cavolate che ci tenevo a dare il mio punto di vista e spiegare come sono andate veramente le cose. Fine”.