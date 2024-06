''Non so se ha un grave problema agli occhi, sono preoccupata'': Drusilla Gucci parla del video del fidanzato Francesco Chiofalo in ambulanza

La 30enne quando il romano è stato ricoverato era su un aereo, di ritorno da Londra

Tutto è accaduto mentre lei era su un aereo, di ritorno a Firenze da Londra. Drusilla Gucci parla sul social, nelle sue storie, del video del fidanzato Francesco Chiofalo in ambulanza. Il romano ha raccontato tutto del suo ricovero d’urgenza in ospedale a Roma. Non ha svelato molto del suo problema, ma appena è arrivato al Pronto Soccorso è stato sottoposto a una tac. “Non so se ha un grave problema agli occhi, sono preoccupata”, dice la 30enne.

Lenticchio ad aprile scorso si è sottoposto a un intervento per cambiare il colore degli occhi, ora celesti. Nel breve filmato condiviso accusa di stare male, operato in passato anche per un tumore benigno al cervello, in barella afferma di non vedere bene. E’ preoccupato, ansioso. Esclama: “Che disastro!”. Poi però il silenzio. Non posta nulla più.

I follower si interrogano, evidentemente pongono tante domande a Drusilla. Lei risponde. “Mi state chiedendo in tanti come sta Francesco. Sono preoccupata. Non ho idea di cosa abbia avuto, di come stia adesso e della gravità della situazione. Non sono riuscita a capire se ha un grave problema agli occhi o altro. O se lo abbiano ricoverato o no”, rivela la Gucci.

La 30enne quando il romano è stato ricoverato era su un aereo, di ritorno da Londra

“Mi sono accorta di quello che è successo tramite le sue storie - continua Drusilla - perché proprio nel momento in cui è stato male ero in aereo per tornare a Firenze da Londra e ho perso le telefonate. Ho provato a chiamarlo ripetutamente, alla fine mi ha risposto, ma non era lucido ed era scioccato, quindi non è stato molto chiaro”.

Il 35enne al momento rimane in silenzio sui social, lei lo descrive come “non lucido” e “scioccato”

“Ora scenderò a Roma per verificare di persona. Spero con tutto il cuore che stia bene e non sia nulla di grave o irrisolvibile”, conclude l’ex naufraga dall’Isola dei Famosi.