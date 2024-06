Fedez riappare sul social dopo giorni e presenta il suo nuovo cane! Poi fa capire di aver avuto problemi di salute: le foto

Il rapper 34enne ha preso un Golden Retriver, proprio come Paloma, che è rimasta a Chiara Ferragni

Basta sulle voci su di lui. Fedez torna a postare e condivide con i milioni di follower sia un post che delle storie. Il rapper 34enne riappare sul social dopo giorni e presenta il suo nuovo cane! Poi fa capire di aver avuto problemi di salute con uno scatto in cui ha una flebo con l’ago inserito in una vena sulla mano. Mostra l’indice alzato, forse contro chi gli vuole male o chi sottolineava che fosse nuovamente ricoverato in ospedale. Non è così.

Federico Lucia ha voluto per sé un altro Golden Retriver, questa volta di colore più scuro rispetto all’adorata Paloma, il quattro zampe che era arrivato a casa Ferragnez prima dell’addio tra lui e la 37enne. Del resto lasciarlo a Chiara non gli aveva fatto piacere e lo aveva detto senza peli sulla lingua.

Rispondendo alle domande di GrenBaud, youtuber e streamer, che ha accolto in casa per una chiacchierata, Fedez oltre a definire il suo matrimonio "una relazione tossica, ci facevamo del male”, sul cagnolone aveva espresso la sua idea.

"Non mi fa piacere, non sono felice. Avevo un cane di cui mi prendevo cura esclusivamente io e ora non lo vedo più… La prendo sul ridere, prendo tutto così altrimenti mi metto le ali di cartone e mi butto dal balcone…”, aveva sottolineato l’artista. Ha così deciso di accogliere un nuovo animale nella sua casa, il super attico milanese al momento preso in affitto.

Fedez si fa vedere col nuovo arrivato. “Inserisci frase motivazionale a caso”, scrive nel suo post. In molti gli fanno notare che gli animali non sono oggetti, ma questo lui lo sa bene. Non svela ancora il nome de cane. In ospedale è sicuramente andato per un controllo e il forte stress del momento. Ma guarda avanti. E il quattro zampe, che si sta ambientando, appena arriva in salone, gli regala una popo’ sul suo prezioso tappeto: lui la prende a ridere.