Matilde Brandi mondana con il futuro marito Francesco Tafanelli dopo l'annuncio delle nozze all'Isola dei Famosi: foto

Sorride raggiante, abbronzatissima dopo l’avventura in Honduras e in forma top. Matilde Brandi torna mondana con il futuro marito Francesco Tafanelli dopo l'annuncio delle nozze all'Isola dei Famosi. I due non bucano il Summer Cocktail da Ricci Il Salumiere in piazza Sant'Emerenziana a Roma, evento organizzato dal pr romano Antonello Lauretti e Sonia Gioia. La showgirl 55enne si lascia fotografare insieme al compagno 53enne, innamorata e felice.

Matilde non ha ancora svelato la data delle nozze. Nello studio dell’Isola il sales agent manager per marchi prestigiosi del mondo della moda, quali Vera Wang Bride, Pronovias e Nicole Milano, a Vladimir Luxuria che chiedeva informazioni sul matrimonio, ha detto: “Sulla data, faccio chiarezza, questa è una storia importante, devo passare per tre step. Uno è a posto, ora devo avere il consenso delle sue figlie”. Francesco parlava di Aurora e Sofia, che la Brandi ha avuto dall’ex compagno Marco Costantini, famoso commercialista romano, nel 2006.

Anche all’aperitivo capitolino Matilde Brandi non si pronuncia ancora sui fiori d’arancio. Ma parla fitta con Erika Morgera, wedding planner gettonatissima, la stessa che ha organizzato le nozze di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, Manila Nazzaro e Stefano Oradei. Forse le sta già svelando i suoi piani sull’organizzazione, chissà…

Ed è proprio con le amiche, oltre che con Francesco, che l’ex stella del Bagaglino trova la sua grande complicità, come al solito. Manila è con lei insieme all’inseparabile consorte ballerino e coreografo, ex volto di Ballando con le Stelle. Ci sono pure Angela Melillo e Milena Miconi. Ma non solo. L’evento è pieno zeppo di vip. Presenti anche Claudia Gerini, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, Antonella Mosetti, Brigitta e Benedicta Boccoli, Samuel Peron, Nathaly Caldonazzo, Carolina Marconi, Maria Monsé con la figlia 17enne Perla. Arrivano pure Maria Laura De Vitis, la fidanzata 25enne dell'inviato di Striscia 60enne Jimmy Ghione, e la conduttrice Sofia Bruscoli, tornata single dopo la separazione da Marcelo Fuentes. Ci sono anche Stefania Orlando e il modello e opinionista Roger Garth.