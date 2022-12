Il 28enne stremato dal comportamento della 24enne nella Casa

Edoardo Donnamaria è arrivato al limite. Al GF Vip lascia Antonella Fiordelisi in diretta tv. “Basta!”, dice convinto. E’ stremato dai comportamenti della 24enne nella Casa: la goccia che ha fatto traboccare il vaso è la volgare imitazione fatta dall’ex schermitrice di Oriana Marzoli, la venezuelana 30enne concorrente del reality.

Edoardo Donnamaria lascia Antonella Fiordelisi al GF Vip: ''Basta!''. Ecco perché

Gonna microscopica, reggiseno push up con seni in bella mostra, perizoma in vista e battute sessiste, come ad esempio: “Hai visto come prendo bene le palle?”. Antonella si lancia nell’imitazione di Oriana senza porsi limiti, prendendosi la scena tra i ‘vipponi’, Edoardo è basito e si isola.

Donnamaria è sconcertato dal comportamento della fidanzata, si rifugia nel van, fortemente imbarazzato. Antonella lo raggiunge e prova a spiegare le sue ragioni. Il ragazzo vuole però rimanere solo, lei lo incalza e lui allora affonda: “Tu avresti fatto quella scena in perizoma, ma dove vivi? Ti sei messa la gonna perché te l’ho chiesto io. Come sei abituata a campare? Da oggi in poi ti puoi vestite come caz*o ti pare e puoi ricominciare a fare la scema con chi caz*o ti pare. Sono serio, basta!”. “Non penso di averti mancato di rispetto, ho imitato una persona. Per favore”, replica la Fiordelisi.

Edoardo stavolta è fermo sulla sua scelta: “Mi dispiace ma c’è poco da fare, mi sa. Voglio cercare di prendere un po’ le distanze, di stare tranquillo e non far sì che il mio umore dipende da te. Ti prego, lasciami in pace. Non sto lasciando nessuno ma ti ho detto che voglio stare un po’ da solo, senza pensare a te che me ne fai una ogni giorno. Nemmeno prima stavo tanto bene, te ne sarai accorta”.

Donnamaria poco dopo parla con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia e ribadisce: “Ma sono matto io o vive in un altro mondo? Io non ci sono mai stato con una persona così in vita mia. Per me è follia. Come se mi avessero chiesto di imitare Antonino e io, per farlo, avessi portato Oriana nel van. Questa è una imbecille. Non ci voglio stare con una così, basta”. “Antonella è questa. Non è che hai scoperto l’acqua calda”, replica Tavassi. “Io ho visto altro, forse ho visto male. Ma che è? Infatti basta. Non è possibile che io mi faccia condizionare le giornate. Nemmeno mi viene da piangere. Una persona che mi tratta così non l’ho mai trovata in vita mia”, ribatte il volto di Forum.

Anche Antonella dopo lo scontro con Donnamaria a Luca Onestini dice: “Mi sento già emarginata dal gruppo, poi ci si mette anche Edoardo e io capisco che questo gioco devo farlo da sola. Voglio che non sia più il mio punto debole. Ha detto che da oggi posso fare quello che voglio quindi voglio accontentarlo, non stiamo più insieme perché non può stressarmi così psicologicamente”.