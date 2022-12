La primogenita di Ambra Angiolini e Francesco Renga si sfoga: ''Dicono che sono la figlia brutta''

Jolanda, 18 anni, replica agli hater con un video molto toccante e amaro su TikTok

Paragonata alla madre e al padre, additata, risponde con grande dolcezza e consapevolezza

Jolanda, la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, replica agli hater, tutti quelli che continuamente la paragonano ai due genitori famosi insultandola. La 18enne in un video molto toccante e amaro su TikTok si sfoga: “Dicono che sono la figlia brutta…”.

La figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga si sfoga: ''Dicono che sono la figlia brutta''

Jolanda prima mostra la miriade di commenti negativi sul suo aspetto fisico che le arrivano senza tregua, poi si fa vedere ed esordisce: “Ciao, sono Jolanda, la figlia brutta”. “A parte gli scherzi… - continua - 'Sei brutta' è una cosa che mi dico sempre, da quando sono piccola e mi vedo allo specchio, da quando mi vedo nelle foto. 'Sei brutta, hai il naso brutto, il sorriso brutto, il neo brutto, le gambe brutte, tutto brutto".

Jolanda, 18 anni, la primogenita dell'attrice e il cantante, replica agli hater con un video molto toccante e amaro su TikTok

Paragonata alla madre e al padre, additata, decide di rispondere

“Devo dire che all'inizio ci sono rimasta male, molto male, quindi oggi, al posto di dirmi così, ho deciso di chiedermi scusa", prosegue Jolanda.

Lo fa con grande consapevolezza

"Scusa perché ho dato importanza alle parole di queste persone. Il mio sogno per fortuna non è essere bella e neanche essere la sosia dei miei genitori. Il mio desiderio nella vita è fare cose che contano. Mi piacerebbe migliorare il mondo, quindi sono felice di me stessa perché ogni giorno cerco di fare qualcosa, dando il massimo. Ho sempre pensato che le cose più importanti sono quelle che non si possono vedere, quindi tengo molto di più alla mia anima anziché alla mia faccia, perché non resterà per sempre, invece il mio cuore e la mia anima sì e dovranno restare belli e puliti”, sottolinea con sorriso sul volto e la voce dolce.

Jolanda non si arrabbia, con dolcezza dice la sua

La sorella maggiore di Leonardo, nato nel 2006, aggiunge: “Penso che se la cosa peggiore che si dice di me è che sono brutta, allora posso stare tranquilla”.

Parole forti che lasciano il segno: la ragazza sa come farsi rispettare

Jolanda conclude: “Di certo non si può dire di me che sono cattiva o egoista. Io vorrei dire a tutti quelli che si sentono come me che, finché avranno cura e rispetto di se stessi e degli altri, brilleranno sempre di una luce diversa. Le persone gentili sono belle per davvero. Non permettete agli altri di cambiare questa parte speciale e unica di voi, anzi rendetela un punto di forza".