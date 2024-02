''Mi sono risvegliata in camera da letto con otto miomi uterini in meno'': l'ex velina Elena Barolo racconta il suo delicato intervento

La showgirl e imprenditrice 41enne rivela tutto sul social e ironizza: “Prendete ogni cosa con filosofia”

Elena Barolo ha trascorso giorni pieni di apprensione e ansia. Sul social racconta il suo delicato intervento: ha dovuto affrontare un’operazione chirurgica all’addome. Per l’ex velina ben 40 punti di sutura. Il 26 gennaio è andata all’ospedale San Raffaele di Milano per il ricovero. “Mi sono risvegliata in camera da letto con otto miomi uterini in meno”, svela.

La 41enne esordisce: “Eccomi qui a raccontarvi la mia storia, niente di grave perché c'è sempre chi sta peggio, ma il 26 gennaio mi hanno ricoverato in ospedale”. “Si è trattato di un intervento programmato all'addome, un po' come Kate Middleton”, racconta Elena, cercando di sdrammatizzare sull’accaduto.

E’ finita sotto i ferri a causa di alcuni miomi uterini, detti anche fibromi. Sono tumori benigni che colpiscono l'apparato genitale femminile. Si formano a partire dalle cellule muscolari lisce e vanno ad alterare la struttura dell'apparato genitale, dato che le cellule fibrose vanno man mano a sostituirsi a quelle muscolari.

“Mi sono risvegliata in camera da letto con otto miomi uterini in meno, che mi avevano formato una palla grande come un bimbo di cinque mesi nell'addome e un taglio di circa dieci centimetri in più”, confida Elena. Poi si fa vedere a casa con indosso la pancera che è obbligata a portare fino a quando i punti non le saranno tolti: è stata dimessa. “Morale della favola, prendetela con filosofia perché c'è sempre chi sta peggio. Carpe diem, domani si vedrà. Anche con quaranta punti in più e la pancera sono cool”, sottolinea la Barolo. Accanto a lei, come sempre, la mamma, che non l’ha lasciata da sola un istante.